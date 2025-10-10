Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Белият дом изрази остро недоволство от решението на Нобеловия комитет да присъди Нобеловата награда за мир на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, вместо на бившия американски президент Доналд Тръмп. Според администрацията на САЩ, комитетът е поставил „политиката над мира“.

Говорителят на Белия дом, Стивън Чунг, написа в социалната мрежа X, че

„президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи“.

Чунг допълни, че Тръмп притежава „човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си“. Той категорично заяви, че „Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира“.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Тръмп е известен с агресивните си усилия да получи престижната награда. По-рано тази седмица той обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложници в ивицата Газа – ход, който мнозина видяха като част от кампанията му за признание.

Въпреки това, Нобеловият комитет отличи Мария Корина Мачадо, наричайки я „смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява“ срещу авторитарното управление във Венецуела.

Самият Тръмп все още не е коментирал директно решението на комитета,

но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа, което може да се тълкува като косвен отговор на развоя на събитията около Нобеловата награда.

Инцидентът подчертава продължаващото напрежение между глобалните институции и политическите амбиции на бившия американски лидер.