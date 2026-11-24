Два испански изтребителя F-18 са излетели от румънска авиобаза.

Жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение.

Тревогата е отменена в 11:51 ч.

Дронове край границата с Румъния вдигнаха изтребители F-18, задействаха RO-ALERT

Два испански изтребителя F-18, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, са били вдигнати днес от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“ в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана е засякла въздушна цел северно от община Тулча в украинското въздушно пространство. Това съобщиха от ведомството на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

Като предпазна мярка в 11:11 ч. местно (и българско) време жителите в северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт.

Въздушната тревога е била отменена в 11:51 ч., тъй като не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.