Т ежко престъпление в Сливен излезе наяве, след като Окръжна прокуратура - Сливен внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двама души с инициали С.Ч. и М.К., обвинени за умишлено убийство на жена от града.

По данни на разследването убийството е извършено на 11 ноември 2026 г. в Сливен по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

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Според обвинението двамата са действали в съучастие, като С.Ч. е привлечен в ролята на извършител, а М.К. - в ролята на помагач.

В хода на досъдебното производство е установено, че на пострадалата е нанесен тежък побой, вследствие на който тя е починала.

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Окръжен съд - Сливен предстои да определи начален час на съдебното заседание за мярката за неотклонение, което ще се проведе днес.