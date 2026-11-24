Д жъстин Тимбърлейк разкрива за напрежението в брака си с Джесика Бийл в предстоящ документален филм, който проследява върховете и спадовете в живота на певеца.

Джесика Бийл, която се омъжи за изпълнителя на Cry Me A River през 2012 г. и оттогава има двама сина с него, загатва за сътресения в брака им в кадрите от проекта, като казва на съпруга си, че трябва да „изяснят някои неща“.

В отделен откъс от лентата тя споделя: „Когато го срещнах, той просто изобщо не беше такъв, какъвто си го представях“. В интервю пред камера за документалния филм Джъстин допълва, че Джесика е „най-хубавото нещо, което ми се е случвало“ и „единственото нещо, което съм направил правилно“.

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45-годишният изпълнител загатва и за по-тежките теми, които проектът ще разгледа: „Сигурен съм, че ще се върнете назад и ще видите тези невероятно сладки и забавни неща от детството ми, както и някои неща, за които е наистина трудно да се говори“.

Изпитанията в брака им

Тимбърлейк и Бийл започват да се срещат през 2007 г. и за кратко се разделят през 2011 г., преди да сключат брак година по-късно.

Двамата са преживели редица трудни моменти в отношенията си - особено след като през 2019 г. в Ню Орлиънс папараци заснеха певеца да се държи за ръце с колежката си от филма Palmer Алиша Уейнрайт.

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„Нека бъда ясен - нищо не се е случило между мен и колежката ми. Пийнах доста повече онази вечер и съжалявам за поведението си“, написа тогава Тимбърлейк в извинение в социалните мрежи.

„Трябваше да постъпя по-разумно. Това не е примерът, който искам да давам на сина си. Извинявам се на прекрасната си съпруга и на семейството ми, че ги поставих в толкова неудобна ситуация, и съм съсредоточен върху това да бъда най-добрият съпруг и баща, който мога да бъда. Това не беше такова поведение“, добави той.

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Според информациите напрежение в брака им е внесъл и арестът на Тимбърлейк през 2024 г. в Саг Харбър, Ню Йорк, за шофиране в нетрезво състояние. Впоследствие той се призна за виновен по редуцирано обвинение за шофиране с влошени способности, плати глоба и беше осъден да положи 40 часа общественополезен труд.

Минали връзки, скандали и премиера през декември

Очаква се в документалния филм Тимбърлейк да коментира и скандала около полувремето на Супербоул през 2004 г. с Джанет Джексън, както и публичната си връзка с Бритни Спиърс между 1999 и 2002 г.

„Пътувахме заедно на турнета. И всички виждахме света“, казва той за бившата си приятелка. Майката на Джъстин - Лин Харлес, също говори за връзката на сина си със Спиърс, като отбелязва, че „нивото на лудост, когато двамата бяха заедно, беше самата дефиниция на безумието“.

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В прессъобщението документалният филм за бившия член на NSYNC е описан като „суров, рефлексивен и разкриващ“, като проследява „триумфите, превърнали го в глобален успех, личната му гледна точка отвъд заглавията и предизвикателствата, през които е преминал зад кулисите“.

Премиерата на поредицата е насрочена за 11 декември, а следващите епизоди ще излязат на 18 декември и 23 декември.