В контейнера, изплувал край къмпинг „Арапя“, са открити 80 кашона с коледна украса.

Областният управител Дико Диков увери, че стоката съответства на товарния манифест и не представлява опасност.

Кашоните ще бъдат проверени поотделно в присъствието на компетентните институции.

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Коледна украса в 80 кашона е открита в корабния контейнер, който изплува на брега между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“ край Царево на 2 ноември. Това каза за БТА областният управител на Бургас Дико Диков. Тази сутрин контейнерът е отворен в присъствието на представители на Военна прокуратура и Агенция „Митници“. По думите на Диков съдържанието на контейнера съответства на описаното в товарния манифест.

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Огледът на установените вещи продължава, няма никаква опасност от стоките, намерени вътре, заяви областният управител. Той уточни, че на място е присъствал и собственикът на стоката. Кашоните се претоварват в товарен автомобил, като всеки от тях ще бъде проверен и изследван поотделно. Трябва веднъж завинаги да успокоим всички. Става въпрос за търговска стока. В нея няма нищо друго, което да представлява интерес, подчерта Диков.

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Припомняме, че сигналът за забелязан контейнер в морето край Царево бе подаден в началото на ноември от кмета на общината Марин Киров. След уведомяването на компетентните институции, „Гранична полиция“ предприе действия по охрана и обезопасяване на района.