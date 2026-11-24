В Крим ще бъде въведен 10-дневен режим на тока заради спешни ремонтни дейности.

От утре електроснабдяването ще бъде намалено с 30% между 8:00 и 21:00 ч., като най-тежки ще са ограниченията следобед.

Полуостровът вече е преживял прекъсвания на тока този месец на фона на украински удари по инфраструктурата.

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Режим на тока в продължение на десет дни ще има на Кримския полуостров поради "спешни ремонтни дейности" на аварийните служби, заяви днес назначеният от Москва ръководител на анексираната през 2014 година черноморска територия Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс.

Електроснабдяването в Крим ще бъде с 30 процента по-слабо от 8 сутринта до 21 вечерта местно време (съответно 7 и 20:00 ч. бълг. вр.), считано от утре.

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Очаква се най-тежко да е положението между 12:00 и 15:00 ч. местно време, отбелязва Ройтерс.

Електроснабдяването на Кримския полуостров вече бе прекъсвано този месец, а украинските удари по Кримския мост, свързващ Русия с полуострова над Керченския проток, отново утежниха ситуацията, посочват световните агенции.