Тръмп с обръщение към нацията от Белия дом

17 декември 2025, 11:02
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще се обърне към нацията в сряда вечер с пряко телевизионно обръщение от Белия дом, съобщи Newsweek.

Тръмп обяви речта в публикация в социалната си мрежа Truth Social, като посочи, че тя е насрочена за 21:00 ч. източноамериканско време (4:00 часа българско време).

Той не уточни конкретните теми, които ще засегне.

„Това беше страхотна година за страната ни и най-доброто тепърва предстои!“, написа Тръмп.

Обръщението идва на фона на поредица национални социологически проучвания, които показват трайно неодобрение към президента заради начина, по който управлява американската икономика. Предупредителни сигнали се появяват дори сред основния му електорат в Републиканската партия.

От рекордно ниски рейтинги на одобрение до пукнатини в ядрото на движението MAGA – данните сочат, че икономическият образ на Тръмп е под сериозен натиск в навечерието на междинните избори през 2026 г. От Белия дом обаче поддържат тезата, че Тръмп е „наследил най-тежката инфлационна криза от едно поколение насам заради некомпетентността на Джо Байдън“ и подчертават, че администрацията му е „охладила бързо инфлацията до годишен темп от 2,5 процента“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви пред репортери в сряда:

„Ще бъде наистина добра реч. Президентът ще говори много за постиженията през последните 11 месеца, за всичко, което е направил, за да върне страната ни към величие, както и за това, което планира да постигне през следващите три години“.

Националните обръщения на президента на САЩ обикновено се излъчват на живо по телевизията, радиото и онлайн платформите, за да достигнат до възможно най-широка аудитория. Големите национални телевизионни и кабелни мрежи обикновено предават речта в реално време. Обръщението се излъчва и чрез официалните правителствени сайтове и профили в социалните мрежи, както и в дигиталните платформи на водещи медии. Пълният текст на речта обикновено се публикува малко след края ѝ.

По-рано същия ден президентът Тръмп пътува до военновъздушната база „Довър“ в щата Делауеър, за да присъства на церемония по тържественото посрещане на телата на двама военнослужещи от Националната гвардия на Айова, загинали при нападение в сирийската пустиня в събота. Инцидентът е довел до напрежение в процеса на подобряване на отношенията между Вашингтон и Дамаск.

Американската армия идентифицира загиналите като сержант Едгар Брайън Торес-Товар, на 25 години, от Де Мойн, и сержант Уилям Нейтъниъл Хауърд, на 29 години, от Маршалтаун. И двамата са служили в Първи ескадрон на 113-и кавалерийски полк.

Доналд Тръмп Обръщение към нацията Белия дом Икономика на САЩ Инфлация Социологически проучвания Междинни избори Загинали военнослужещи Сирия Американска политика
