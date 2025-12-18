Любопитно

NOVA изпраща годината със специална празнична програма

Забавления, положителна енергия и музика поставят финала на изминаващата 2025-а

18 декември 2025, 10:43
NOVA изпраща годината със специална празнична програма
Източник: NOVA

В печатляващ край на годината ще постави NOVA със специалната си празнична програма. На 30 декември в 22:30 ч. зрителите ще могат да се насладят на първия самостоятелен концерт на Михаела Филева със симфоничен оркестър под диригентството на маестро Максим Ешкенази, който обединява поп музиката и класическото звучене в емоционална хармония.

Източник: NOVA

В първите часове от последния ден от 2025 година (9:30 ч.) ще бъде разпръснат „Звезден прах“ в игралния филм на режисьора Матю Вон. На обед (12:30 ч.) Любо Киров ще накара публиката да усети магията на музиката, която ще оживее под съпровода на класически камерен оркестър с едни от най-добрите музиканти в България.

Източник: NOVA

След това европейската ваканция на млада жена ще се превърне в „Приказка наяве“ (14:45 ч.), а в 16:45 ч. добронамереният Грег (Бен Стилър) ще опита да спечели сърцето на своя бъдещ тъст и бивш агент на ЦРУ (Робърт Де Ниро) в „Запознай се с нашите“.

Източник: NOVA

Новогодишната вечер ще стане по-забавна със специалното новогодишно издание на "Пееш или лъжеш", което започва в 20:00 ч. В него зрителите ще видят дуетите на звездните участници и техните избраници, които ще изпълнят по една любима песен и една забавна Lip Sync имитация. С много смях, настроение и изненади, те ще напълнят сцената с много музика и усмивки в компанията на любимия водещ Димитър Рачков и панелистите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Източник: NOVA

Точно в 22:00 ч. празничната програма „Гала вечер с NOVA” ще изпрати годината с първокласно забавление, емоционални истории, артистични изпълнения и много изненади. Звездните водещи Гала и Герасим Георгиев-Геро ще бъдат в компанията на скъпи гости – певците Васил Найденов, Силвия Кацарова, Рафи Бохосян, Ивана, Десислава, Фики Стораро, Нети Добрева, Тино и Роби, както и актьорите Здрава Каменова, Неда Спасова, Евелин Костова, Станимир Гъмов, Румен Угрински и Дарин Ангелов. Част от формата ще станат и някои от най-колоритните участници от последните сезони на „Игри на волята“ и Big Brother.

Източник: NOVA

Популярният народен певец Здравко Мандаджиев, ансамбъл „Средец“ и танцовите клубове „Средец“ и „Граовци“ ще поднесат специален поздрав за зрителите в първите минути на Новата година.

Източник: NOVA

Градусите на настроението в първите часове на 2026-а ще повишат Драгана Миркович и Миле Китич (00:30 ч.), които излязоха заедно на една сцена за първи път пред българската публика по-рано тази година. Двете балкански звезди ще изпълнят някои от най-големите си хитове.

Източник: NOVA

Първият ден от новата година ще започне с анимациите „Бебе Бос: Семейни работи“ (8:00 ч.) и „Аз проклетникът“ 3 (10:00 ч.).

Източник: NOVA

В 13:00 ч. една от най-обичаните български фолклорни изпълнителки Николина Чакърдъкова и дъщеря ѝ Мария Чакърдъкова ще изградят по необикновен начин мост между минало, настояще и бъдеще в народната музика. Вярна на традициите, NOVA ще покаже и два български филма – „Диви и щастливи“ (1 януари в 20:00 ч.) и „В сърцето на машината“ (2 януари, 21:00 ч.).

Останете в уюта на новогодишната програма на NOVA!

Източник: NOVA    
Нова година ТВ програма NOVA Музикални концерти Български изпълнители Празнични филми Гала вечер Шоу програми Българско кино Забавление Симфоничен оркестър
Последвайте ни

"Морал, единство, чест" на консултации при президента Румен Радев

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ford сложи ДВГ на електрическия F-150 Lightning

Ford сложи ДВГ на електрическия F-150 Lightning

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 16 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 12 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 15 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 15 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Питър Грийн

Мистериозната смърт на Питър Грийн - близките търсят отговори

Любопитно Преди 7 минути

Идеята, че актьорът може да е сложил край на живота си през 2025 г. е немислима за дългогодишния му мениджър Грег Едуардс

<p>Екзотични морски животни спрени на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Живи корали с природозащитен статут хванати на "Капитан Андреево"

България Преди 9 минути

Морските неподвижни животни са разкрити в товарното помещение на автобус

Пеевски: Ще подам искане до комисията да преценят дали има нужда от моята охрана

Пеевски: Ще подам искане до комисията да преценят дали има нужда от моята охрана

Свят Преди 23 минути

Пеевски посочи, че искането му ще бъде направено преди заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Свят Преди 27 минути

Западът не призна беларуския президент за преизбран

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

България Преди 27 минути

Банките имат 14 дни за корекции на договорите

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

България Преди 34 минути

Тя изложи два случая, които, според „Величие“, показват пълна институционална абдикация

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

България Преди 43 минути

Транспортиран е в разградската болница с фрактури на двата крака, тазобедрена кост, ребра и лумбални прешлени, с опасност за живота

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Любопитно Преди 46 минути

Астролози предупреждават, че краят на 2025 г. може да се превърне в период на сериозно емоционално изтощение за няколко зодии

Google Gemini става още по-умен, бърз и евтин

Google Gemini става още по-умен, бърз и евтин

Технологии Преди 1 час

Новата версия 3 Flash на алгоритъма предлага подобрения във всички аспекти на работата си и допълнително ще "притесни" способностите на ChatGPT, който сякаш започва да изостава.

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Застраховане Преди 1 час

Когато имате застраховка, знаете, че има на кого да разчитате

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Свят Преди 1 час

Относителното размразяване в отношенията между Вашингтон и Пекин не е повлияло на подкрепата на САЩ за сигурността на самоуправляващия се остров

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

България Преди 1 час

<p>Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Флагманът на марката залага на изключително атрактивен дизайн, нова платформа, осигуряваща най-щедрото пространство на втория ред седалки, а интериорът и комфортът са на топ ниво

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари беше забелязан да играе поло и да кара ски в Аспен преди празничните си планове с Меган Маркъл, на фона на информации за предстояща новогодишна ваканция и напрежение около отношенията на херцогинята с баща ѝ

Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София

Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София

Любопитно Преди 1 час

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Свят Преди 1 час

Начинът на смъртта е определен като убийство

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Владо Пенев влиза в “Мамник”

Edna.bg

Боян Радев си тръгна, но примерът му остана – живот отвъд медалите и славата...

Edna.bg

Гледайте НА ЖИВО: Жребий за 1/4-финалите на Sesame Купа на България

Gong.bg

Ужас: застреляха бивш национал на Еквадор

Gong.bg

Окончателно: Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

Nova.bg

Франция осъди лекар на доживотен затвор за отравяне на 30 пациенти, сред тях има и деца

Nova.bg