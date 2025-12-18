Пеевски: Ще подам искане до комисията да преценят дали има нужда от моята охрана

Д нес ще подам искане до комисията, която слага охраната, за да преценят дали има нужда от моята охрана и ако няма нужда, аз ще приема решението на комисията, както и в миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Но няма да позволя популистки да остават народни представители и други държавни служители без охрана, това е несериозно, каза лидерът на „ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Пеевски посочи, че искането му ще бъде направено преди заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на което ще се обсъжат предложения за промени в Закона за Националната служба за охрана.

По-рано днес Ивайло Мирчев от ПП-ДБ каза, че днес в комисия ще поискат свалянето на охраната на Делян Пеевски.