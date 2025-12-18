Свят

Западът не призна беларуския президент за преизбран

18 декември 2025, 11:10
Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог
Източник: БТА

Б еларуският президент Александър Лукашенко заяви, че отношенията със Съединените щати е възможно да се подобрят и че отправна точка за това може да бъде признаването на неговата легитимност от тяхна страна,, предаде Ройтерс.

Официалните резултати от изборите през август 2020 г., обявяващи Лукашенко за преизбран за седми петгодишен мандат, предизвикаха безпрецедентни масови протести. Западът не призна беларуския президент за преизбран.

Руският президент Владимир Путин изрази подкрепа за беларуския си колега.

Александър Лукашенко, на власт от 1994 г., отговори на протестите с арестуването на хиляди демонстранти в страната.

В интервю за американския телевизионен канал „Нюзмакс“, публикувано вчера, Лукашенко заяви, че беларусите и американците са прагматици, способни да постигнат споразумение. Той каза още, че е казал на пратеника на американския президент Доналд Тръмп за Беларус Джон Коул, че (САЩ) трябва да знаят „как да признаят поражението”. „Няма нужда да викате от покривите „загубихме“, но това е отправна точка. Загубихме, но нека седнем спокойно, като мъже, и да продължим напред.“ Също така, след преговори с Коул, бе договорено освобождаването на 123-те политически затворници в Беларус миналата седмица.

Съединените щати и други западни страни наложиха санкции на Беларус във връзка с изборите през 2020 г. и с други предполагаеми нарушения на правата, както и след като Лукашенко позволи на Путин да използва територията на Беларус за инвазията в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Путин и Лукашенко: Проблемите в Беларус ще бъдат бързо решени

 „Защо имаме лоши отношения с американците? Направили ли сме нещо лошо на Съединените американски щати? Нищо. Тогава защо ни гледате с такова недоверие?“, каза той. „Не искам проблемите, които възникнаха, докато ръководех страната, да бъдат прехвърлени на друго поколение.“

Двете страни, каза той, биха могли дори да работят заедно за разрешаване на различията между Вашингтон и Венецуела – страна, чиито лидери поддържат добри отношения с Лукашенко.

„Може ли да работим заедно там? Да, можем”, каза Лукашенко.

Източник: БТА, Елена Инджева    
