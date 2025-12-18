Б ългарският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев е дал положителна допинг проба, съобщава Международната агенция за тестване (ИТА), която ръководи независимата антидопингова програма за Международната федерация по вдигане на тежести (IWF).

От ITA пишат на уебсайта си, че проба, взета по време на извънсъстезателна проверка на 15 октомври 2025 г. от Андреев, е била положителна за забраненото вещество метаболит местеролон.

Местеролонът е забранен съгласно Списъка на забранените вещества на WADA за 2025 г. като S1.1 Анаболни андрогенни стероиди (AAS). Той е забранен по всяко време (по време на и извън състезание) и е неспецифицирано вещество.

Местеролонът е известен със своите мощни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики.

Спортистът е бил информиран за случая и има право да поиска анализ на B-проба.

Ако анализът на B-проба бъде поискан и потвърди резултата от A-проба, случаят ще се счита за потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Ако анализът на B-проба не бъде поискан, случаят също ще бъде разглеждан като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Спортистът ще има възможност да представи своите обяснения за резултата.

Освен това, в съответствие със Световния антидопингов кодекс и член 7.4.1 от Антидопинговите правила на IWF, на Андреев е наложено задължително временно отстраняване. Той има право да оспори временното отстраняване и да поиска неговото отменяне.

"Съгласно делегирането на антидопинговата програма на IWF на ITA, разследването на случая се води изцяло от ITA. Тъй като случаят е в ход, няма да има допълнителни коментари", пишат от агенцията.

28-годишният Божидар Андреев е двукратен европейски първенец в категория до 73 килограма от Батуми 2019 и София 2024. Най-големия си успех постига на Олимпиадата в Париж 2024, когато печели бронзов медал също при 73-килограмовите. Той е и шампион от Младежките олимпийски игри в Нанцзин 2014 в категория до 69 килограма.