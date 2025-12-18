Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

А дминистрацията на президента Доналд Тръмп в сряда одобри това, което вероятно е най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван – знак, че относителното размразяване в отношенията между Вашингтон и Пекин не е повлияло на подкрепата на САЩ за сигурността на самоуправляващия се остров, съобщава Newsweek.

Оръжейният пакет на стойност 11,1 млрд. долара включва самоходни гаубици, високоточни ракетни установки, системи с управляеми ракети и безпилотни летателни апарати – асиметрични способности, които биха били от ключово значение за укрепването на крайбрежната отбрана на Тайван в случай на китайско нахлуване.

Китай смята Тайван за част от своята територия, въпреки че правителството на Китайската комунистическа партия никога не е управлявало острова. Китайският президент Си Дзинпин е заявил, че обединението между двете страни е неизбежно, а висши представители на отбраната на САЩ смятат, че той е наредил на Народноосвободителната армия да бъде готова за действия срещу Тайван до 2027 г.

Заплахите от страна на Китай и все по-мащабните военни учения подтикнаха Тайпе да увеличи поръчките на оръжие от Вашингтон, който извършва оръжейните сделки съгласно Закона за отношенията с Тайван от 1979 г.

Сделката идва само три месеца след като Тръмп, по информация в медиите, е отказал да даде зелена светлина за оръжеен пакет за Тайван на стойност 400 млн. долара. Тогава наблюдатели предположиха, че това е бил пресметнат ход с цел да се подслади възможна търговска сделка с Китай.