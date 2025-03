Ключовите моменти от обръщението на Тръмп към Конгреса

П резидентът Доналд Тръмп изнесе във вторник първото си съвместно обръщение към Конгреса, след като се завърна на власт. В речта си той заяви, че „Америка се завръща“ и изтъкна действията, предприети през първите шест седмици от втория му мандат, сред които депортирането на мигранти и налагането на мита срещу ключови търговски партньори.

Тръмп пред Конгреса: Ще забием американското знаме на Марс

По време на 100-минутната си реч Тръмп многократно атакува администрацията на Джо Байдън, обвинявайки го за високите цени и незаконното преминаване на границата. Той също така похвали милиардера Илон Мъск, който бе избран да оглави нов отдел за правителствена ефективност и присъстваше на събитието.

The biggest moments from Trump’s address to Congress https://t.co/0BFBSla1JJ

Речта беше белязана от дълбоко партийно напрежение – демократите протестираха гласно, а някои бяха отстранени или напуснаха залата. Още в началото Тръмп беше прекъснат от демократа Ал Грийн, който извика: „Нямате мандат да съкращавате Medicaid“, препратка към одобрена от Тръмп бюджетна резолюция, застрашаваща здравното осигуряване на милиони американци. Председателят на Камарата Майк Джонсън нареди Грийн да бъде изведен от залата.

Ключовите теми в речта на Тръмп

Тръмп многократно спомена Джо Байдън, наричайки го „най-лошият президент в американската история“ и обвинявайки го за икономическите проблеми. Той твърдеше, че цените на ежедневните стоки, включително яйцата, са се повишили заради Байдън, като обеща да ги намали.

Освен икономиката, Тръмп обвини Байдън за нарастването на незаконната имиграция и престъпността. Той спомена трагичния случай с Лейкън Райли – студентка, убита от венецуелски имигрант, за когото Тръмп заяви, че е бил „пуснат на свобода от безсърдечната администрация на Байдън“.

Zelensky’s olive branch, Trump’s tariff threats and Biden blame: Key takeaways from the address to Congress https://t.co/kYYKZ6Gfn5