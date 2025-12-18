Кая Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна

В ърховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви преди началото на днешната ключова среща на върха на ЕС, че е уверена, че лидерите на ЕС ще постигнат споразумение за използването на замразените руски активи, за да помогнат за финансирането на украинската отбрана и възстановяване, предаде Ройтерс.
Remember that moment when Kaja Kallas, EU High Representative (the second most important position in the EU) was openly declaring that the goal of the West should be to break Russia into smaller parts...... pic.twitter.com/gxPe9jUiwf— Richard (@ricwe123) December 18, 2025
В интервю за германското радио „Дойчландфунк“ тя каза, че това няма да е първия път, в който се намира решение при много сложна ситуация.
This EUCO comes at a decisive time.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 18, 2025
We have one ultimate goal: peace for Ukraine through strength.
And covering Ukraine’s financial needs for 2026-27 is essential for that.
Two proposals are on the table.
We agreed that we will find a solution today. pic.twitter.com/sVUStPaXxL