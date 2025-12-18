Пощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване

П ощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване, благодарение на старта на уникалното стратегическо партньорство между двете водещи компании. Сътрудничеството е в рамките на иновативната програма на финансовата институция Beyond Banking – екосистема от услуги, която надгражда традиционното банкиране, като предоставя на клиентите преференциален достъп до устойчиви персонализирани решения за дома, технологиите, ежедневието и пътуванията.

Партньорството, което стартира през септември, вече осигурява на клиентите на банката ексклузивен достъп до специализирани оферти, бързо финансиране и удобни начини за планиране на мечтаното пътуване. Като комбинира силните страни на двете водещи компании – финансовата експертиза на Пощенска банка и туристическия опит на „Бохемия“ – иновативната програма предоставя на клиентите на банката уникални възможности, богат избор от желани дестинации, интелигентни и удобни начини на плащане, стил и комфорт. Клиентите могат да резервират своите пътувания с преференциални условия, бързо и сигурно, и да извършват плащания с карта или на вноски.

В периода от 8 декември до 8 март 2026 г. потребителите могат да се възползват от 0% фиксирана лихва при изплащане за 3 месеца за екскурзии и почивки на стойност минимум 300 лв. и с максимален размер 12 000 лв., валидни за всички предложения, налични на съвместната страница на банката и „Бохемия“. Освен това, те имат възможността да се възползват от до 600 лв. отстъпки за ранни записвания до края на годината. Всички ексклузивни предложения, които не са налични на официалния сайт на Бохемия, могат да бъдат открити само на съвместната страница на двете компании.

„В модерния свят времето е най-ценният ресурс. Ние вярваме, че ролята на банката е да го освобождава – чрез дигитални решения, доверени партньорства и интелигентни услуги, които улесняват живота на хората. С Beyond Banking създаваме изцяло ново ниво на обслужване – модел, който предоставя комфорт, стойност и вдъхновяващи преживявания. С партньорството ни с Бохемия правим следващата крачка – даваме на клиентите ни бърз достъп до мечтаните дестинации, преференциални условия и възможност за лесно и удобно финансиране на тяхното пътуване“, споделят от Пощенска банка.

„За нас това партньорство е естествена стъпка напред – съчетаваме опита си от над 30 години в организираните пътувания със силната визия на Пощенска банка за повече удобство и качество в обслужването. Нашата мисия винаги е била да правим света достъпен, а чрез тази обща програма можем да предложим на клиентите още по-богато портфолио от дестинации, ексклузивни условия и сигурност във всяка стъпка“, допълват от Бохемия.

Пощенска банка ще продължи да разширява банкирането от ново поколение Beyond Banking чрез нови ключови партньорства, като го превръща в източник на вдъхновение, нови идеи и персонализирани решения за дома, технологиите, ежедневието и пътуванията. Днес програмата вече включва първокласни предложения за устойчива енергия, а чрез „Бохемия“ – и още един ключов елемент: свободата да планираш пътуванията си без усилие и с достъп до специални условия.

Повече информация за иновативните продукти и услуги на Пощенска банка, както и за партньорството с туристическа агенция Бохемия, може да бъде открита на https://postbank.bohemia.bg/ и на специално създадената страница на сайта на банката - Beyond Banking.