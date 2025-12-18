Любопитно

Пощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване

То е част от програмата Beyond Banking и предлага ексклузивни оферти, бързо финансиране и широко портфолио от желани дестинации

18 декември 2025, 10:36
Пощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване
Източник: Пощенска банка

П ощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване, благодарение на старта на уникалното стратегическо партньорство между двете водещи компании. Сътрудничеството е в рамките на иновативната програма на финансовата институция Beyond Banking – екосистема от услуги, която надгражда традиционното банкиране, като предоставя на клиентите преференциален достъп до устойчиви персонализирани решения за дома, технологиите, ежедневието и пътуванията.

Партньорството, което стартира през септември, вече осигурява на клиентите на банката ексклузивен достъп до специализирани оферти, бързо финансиране и удобни начини за планиране на мечтаното пътуване. Като комбинира силните страни на двете водещи компании – финансовата експертиза на Пощенска банка и туристическия опит на „Бохемия“ – иновативната програма предоставя на клиентите на банката уникални възможности, богат избор от желани дестинации, интелигентни и удобни начини на плащане, стил и комфорт. Клиентите могат да резервират своите пътувания с преференциални условия, бързо и сигурно, и да извършват плащания с карта или на вноски.

В периода от 8 декември до 8 март 2026 г. потребителите могат да се възползват от 0% фиксирана лихва при изплащане за 3 месеца за екскурзии и почивки на стойност минимум 300 лв. и с максимален размер 12 000 лв., валидни за всички предложения, налични на съвместната страница на банката и „Бохемия“. Освен това, те имат възможността да се възползват от до 600 лв. отстъпки за ранни записвания до края на годината. Всички ексклузивни предложения, които не са налични на официалния сайт на Бохемия, могат да бъдат открити само на съвместната страница на двете компании.

„В модерния свят времето е най-ценният ресурс. Ние вярваме, че ролята на банката е да го освобождава – чрез дигитални решения, доверени партньорства и интелигентни услуги, които улесняват живота на хората. С Beyond Banking създаваме изцяло ново ниво на обслужване – модел, който предоставя комфорт, стойност и вдъхновяващи преживявания. С партньорството ни с Бохемия правим следващата крачка – даваме на клиентите ни бърз достъп до мечтаните дестинации, преференциални условия и възможност за лесно и удобно финансиране на тяхното пътуване“, споделят от Пощенска банка.

„За нас това партньорство е естествена стъпка напред – съчетаваме опита си от над 30 години в организираните пътувания със силната визия на Пощенска банка за повече удобство и качество в обслужването. Нашата мисия винаги е била да правим света достъпен, а чрез тази обща програма можем да предложим на клиентите още по-богато портфолио от дестинации, ексклузивни условия и сигурност във всяка стъпка“, допълват от Бохемия.

Пощенска банка ще продължи да разширява банкирането от ново поколение Beyond Banking чрез нови ключови партньорства, като го превръща в източник на вдъхновение, нови идеи и персонализирани решения за дома, технологиите, ежедневието и пътуванията. Днес програмата вече включва първокласни предложения за устойчива енергия, а чрез „Бохемия“ – и още един ключов елемент: свободата да планираш пътуванията си без усилие и с достъп до специални условия.

Повече информация за иновативните продукти и услуги на Пощенска банка, както и за партньорството с туристическа агенция Бохемия, може да бъде открита на https://postbank.bohemia.bg/ и на специално създадената страница на сайта на банката - Beyond Banking.

Източник: Пощенска банка    
Пощенска банка Туристическа агенция Бохемия Стратегическо партньорство Beyond Banking Пътувания Финансиране на пътувания Преференциални условия Ексклузивни оферти Банкиране от ново поколение Отстъпки и промоции
Последвайте ни

"Морал, единство, чест" на консултации при президента Румен Радев

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

pariteni.bg
5 причини защо кучето се взира във вас

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 16 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 12 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 15 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 15 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Питър Грийн

Мистериозната смърт на Питър Грийн - близките търсят отговори

Любопитно Преди 7 минути

Идеята, че актьорът може да е сложил край на живота си през 2025 г. е немислима за дългогодишния му мениджър Грег Едуардс

<p>Екзотични морски животни спрени на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Живи корали с природозащитен статут хванати на "Капитан Андреево"

България Преди 9 минути

Морските неподвижни животни са разкрити в товарното помещение на автобус

Пеевски: Ще подам искане до комисията да преценят дали има нужда от моята охрана

Пеевски: Ще подам искане до комисията да преценят дали има нужда от моята охрана

Свят Преди 23 минути

Пеевски посочи, че искането му ще бъде направено преди заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Свят Преди 27 минути

Западът не призна беларуския президент за преизбран

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

България Преди 27 минути

Банките имат 14 дни за корекции на договорите

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

България Преди 34 минути

Тя изложи два случая, които, според „Величие“, показват пълна институционална абдикация

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

България Преди 43 минути

Транспортиран е в разградската болница с фрактури на двата крака, тазобедрена кост, ребра и лумбални прешлени, с опасност за живота

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Любопитно Преди 46 минути

Астролози предупреждават, че краят на 2025 г. може да се превърне в период на сериозно емоционално изтощение за няколко зодии

<p>Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна</p>

Кая Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна

Свят Преди 49 минути

Тя каза, че това няма да е първия път, в който се намира решение при много сложна ситуация

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Застраховане Преди 1 час

Когато имате застраховка, знаете, че има на кого да разчитате

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Свят Преди 1 час

Относителното размразяване в отношенията между Вашингтон и Пекин не е повлияло на подкрепата на САЩ за сигурността на самоуправляващия се остров

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

България Преди 1 час

<p>Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Флагманът на марката залага на изключително атрактивен дизайн, нова платформа, осигуряваща най-щедрото пространство на втория ред седалки, а интериорът и комфортът са на топ ниво

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари беше забелязан да играе поло и да кара ски в Аспен преди празничните си планове с Меган Маркъл, на фона на информации за предстояща новогодишна ваканция и напрежение около отношенията на херцогинята с баща ѝ

Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София

Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София

Любопитно Преди 1 час

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Свят Преди 1 час

Начинът на смъртта е определен като убийство

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Владо Пенев влиза в “Мамник”

Edna.bg

Боян Радев си тръгна, но примерът му остана – живот отвъд медалите и славата...

Edna.bg

Гледайте НА ЖИВО: Жребий за 1/4-финалите на Sesame Купа на България

Gong.bg

Ужас: застреляха бивш национал на Еквадор

Gong.bg

Окончателно: Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

Nova.bg

Франция осъди лекар на доживотен затвор за отравяне на 30 пациенти, сред тях има и деца

Nova.bg