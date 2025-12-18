Технологии

Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)

Флагманът на марката залага на изключително атрактивен дизайн, нова платформа, осигуряваща най-щедрото пространство на втория ред седалки, а интериорът и комфортът са на топ ниво

Пламен Георгиев

18 декември 2025, 10:09
Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)
Източник: CarMarket.bg

Citroen C5 Aircross слага официално край на процеса на пълно обновяване на моделната гама на френската марка. След като С3 и С3 Aircross вече берат плодовете на философия, която да предложи цени и изпълнение, което да е конкурентно и по-добро от това на Dacia, сега С5 Aircross предлага всичко, на което „шевроните“ са способни към днешна дата.

Това значи нова платформа, нов дизайн, най-голямото пространство на втория ред седалки, хибридно, плъг-ин хибридно и изцяло електрическо задвижване. И философия за комфорт, която Citroen изповядва от десетилетия.

Започвам веднага с дизайна, защото той се разграничава от всичко, което познаваме от марката. Новият C5 Aircross, подобно на С3, се разделя с досегашните заоблени форми, възприемайки по-остри линии, вертикална предница и хоризонтален преден капак.

Най-откроима е новата 3-компонентна светлинна графика с изключително тънки хоризонтални сегменти. „Ледените кубчета“, както се наричат специфичните дневни светлини, са обградени от матрични фарове (опция). Имаме също нова предна аеродинамична броня, затворена при електрическата версия.

Източник: CarMarket.bg

Споменах думата аеродинамика, защото ще продължа по темата, защото тя е била сред водещите за дизайнерите, за да се оптимизира въздушният поток около автомобила и по този начин, освен намаляване на разхода, да се постигне и намаляване на нивата на шумове в купето. Тези дребни детайли откриваме в страничните огледала, зад предните колела, на С-колоните имаме т. нар. „генератори на вихри“, а накрая идва и самота оформлението на задните светлини. Lights Wings, както се казват, са най-атрактивната дизайнерска характеристика на С5 Aircross.

Източник: CarMarket.bg

Стоейки отстрани, няма как да не отбележа факта, че за пръв път модел на Citroen се предлага с 20-цолови колела, което важи за електрическата и плъг-ин хибридната версии. За тях се доплаща 670 лв. Тестовият автомобил е с 48-волтова хибридно задвижване и за него най-големия размер е 19 цола. Иначе, моделът се предлага с 6 едноцветни и пет двуцветни изпълнения, като контрастният покрив и капаци на огледалата може да са черни или бели.

Източник: CarMarket.bg

Новият C5 Aircross е изграден върху платформата Stellantis STLA-Medium, като така тя прави дебют в гамата на Citroen. Благодарение на нея, инженери и дизайнери са отворили изключително щедро вътрешно пространство. Това е постигнато след увеличение на дължината със 152 мм, широчината е увеличена с 43 мм, а междуосието с 54 мм.

Интериорът е също толкова атрактивен, колкото и екстериорът. Но също така и доста уютeн. Във всички нови модели на Citroen седалките са акцент, но в С5 Aircross той е издигнат на още по-високо ниво. Като материали, като изпълнение и като дизайн това са седалки, които подхождат на по-луксозен автомобил. Меки, приятни на допир, красиви ако щете. И комфортни.

Citroen C3 Aircross изпъква с уникално преимущество (ВИДЕО РЕВЮ)

Citroen залага С4 експлозив от стил и комфортна возия (тест драйв)

Всичко при Citroen е подчинено на комфорта. Новост тук е наличието на вентилация и регулиране на страничните опори. Не знам това доколко има значение, защото все пак няма да ги настройващ постоянно, когато решиш да караш спортно, защото тази кола няма такива способности, но, решили-направили, имаме адаптивни странични опори.

Източник: CarMarket.bg

Почти цялата архитектура на табло е нова. Материалът отгоре е твърдичък, но пък текстилът е много приятен на допир. И не само това, под него има пяна и пръстът ми потъва, когато го натисна. Говоря за най-високото ниво на оборудване MAX. Воланът е много приятен на допир, над главата ми имам почти 1,9 метра дълъг панорамен покрив с електрическа щора. Новост е и вертикално разположеният 13-инчов дисплей. Бих предпочел контролерите на климатика да са изнесени на физически бутони.

На втория ред седалки новият С5 Aircross блести с това, че предлага най-щедрото вътрешно пространство за пътниците. Споменах в началото, че това е постигнато благодарение на увеличените размери и новата платформа, на която е изграден този автомобил. Пространството в областта на коленете отзад е +51 мм спрямо предходния модел, пространството в областта на главата е нараснало с 68 мм спрямо стария модел. Друго особено важно са облегалките, чийто наклон може да се регулира на 21 – 31 градуса. Освен това, задните седалки се предлагат и с подгрев.

Източник: CarMarket.bg

За багажника трябва да кажа, че неговите 565 л е един от най-добрите параметри в класа, като обемът зависи от избрания ъгъл на наклон на задните облегалки. Интересно е, че обемът е еднакъв за трите типа задвижване – хибрид, плъг-ин хибрид и електромобил, което не се среща често. И друг интересен факт, този обем е със 105 л по-голям, ако сравняваме тази плъг-ин хибридна версия с предходната.

В областта на задвижване нещата са ясни, тъй като целия концерн разчита на едни и същи опции. В моя случай имаме 48-волтов мек хибрид със 145 к.с., което се очаква да бъде най-продаваният вариант. В основата му стои познатият 1,2-литров 3-цилиндров двигател, но този път от Stellantis казват, че 40% от частите му са нови или преработени.

Източник: CarMarket.bg

Моделът се предлага и като плъг-ин хибрид с батерия с капацитет 21 kWh, монтирана под пода на колата. Двигателят е 1,6-литров с турбо (150 к.с.), работещ съвместно с електромотор, като системната мощност е 195 к.с. В комбиниран цикъл тази версия предлага възможност за изминаване на до 86 км само на ток.

И накрая е електрическата версия, която идва с две батерии – 73 и 97 kWh. Първата е с мощност 210 к.с. и пробег на ток до 520 км (WLTP). Голямата батерия предлага до 680 км пробег и 230 к.с. мощност.

Citroen Berlingo предлага абсолютно всичко (видео ревю)

Тестваме Jumpy & Jumper, основата на Citroen (ВИДЕО)

Нещо, което забравих да кажа, но ще вмъкна сега: Citroen C5 Aircross е селектиран сред 7-те финалиста в конкурса „Автомобил на годината в Европа“, което е доста добър атестат за качествата на модела.

Източник: CarMarket.bg

На пътя новият С5 залага на комфорта, естествено. Красноречиво за това говори и фактът, че ускорението до 100 отнема над 10 секунди. Мекият волан и липсата на бърза реакция от него не ме изненадват. Ще отбележа обаче, че от Citroen твърдят, че до 50% от времето в градския условия този мек хибрид може да се движи само на ток. Така и те успяват да хомологират малко над 5,0 л/100 км среден разход на бензин.

Как обаче са постигнали тази мека возия, с която се слави Citroen и която оприличават с „магическо килимче“? Отпред имаме псевдо-McPherson, отзад имаме деформируема напречна греда twist-beam. Тук влиза патентованата система от прогресивни хидравлични ограничители. Те действат като втори по-малък амортисьор, разположен в краищата на основния амортисьор. Има по два прогресивни ограничителя на амортисьор, единият действащ при компресия, а другият при декомпресия.

Източник: CarMarket.bg

За разлика от механичния ограничител в конвенционалния амортисьор – който абсорбира енергията и намалява комфорта, като освобождава част от нея под формата на удар – прогресивният хидравличен ограничител абсорбира и разсейва тази енергия.

Всичко това прави тази кола наистина много комфортна, с което се свързва и цялата история на Citroen. Добавяш и тези седалки и се получава наистина чудесно място за пътуване, в което няма да гониш завоите в някои високопланински проход.

Другото, което прави впечатление, е сведеното до минимум завихряне около огледалата. Така, в комбинация с акустичното челно стъкло, имаме един доста добре обезшумен интериор. Карам тази кола за втори път, като първият път карах около 150 км на „Тракия“, така че мога да потвърдя, че и с магистрални скорости нивото на шум в купето е доста ниско.

Източник: CarMarket.bg

Ценовата листа на новия C5 Aircross е ясна. Стартовата цена на 48-волтовия хибрид е 61 627 лв. с ДДС, топ изпълнението MAX започва от 71 373 лв. Перспектива на общата картина дават някои от преките конкуренти на модела. На първо място трябва да погледнем в „двора“ на Citroen, визираме марките под шапката на Stellantis. Peugeot 3008 се предлага с абсолютното същото задвижване. Така че 3008 Hybrid 145 стартира от 65 119 лв. с ДДС. Почти идентична е ситуацията при Opel Grandland. Една платформа, еднакво задвижване, три нива на оборудване. Цените на трите различни задвижвания започват от съответно 64 542, 82 131 и 91 795 лв. с ДДС.

Ако погледнем извън пределите на концерна, Citroen смята, че единият конкурент е Renault Austral. Мекият хибрид със 150 к.с. започва от 57 990 лв. Моделът няма електрическа версия, нито плъг-ин хибрид, но има самозареждащ се хибрид с 200 к.с., който започва от 62 990 и стига до 76 990 лв. с ДДС.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Citroen C5 Aircross Hybrid 145

Размери

Дължина, мм: 4652

Широчина, мм: 1936

Височина, мм: 1691

Междуосие, мм: 2784

Тегло, кг: около 1554

Двигател

Тип: 3-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1199

Макс. системна мощност, к.с.: 145

Макс. системен въртящ момент, Нм: 230

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 201

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 10,2

Среден разход, л/100 км: 5,4

Вредни емисии СО2, г/км: 122

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: 61 627

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Citroen C5 Aircross Citroen Ситроен С5 Еъркрос тест драйв
"Морал, единство, чест" на консултации при президента Румен Радев

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

pariteni.bg
Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 16 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 12 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 15 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 15 часа

