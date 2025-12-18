България

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

Тя изложи два случая, които, според „Величие“, показват пълна институционална абдикация

18 декември 2025, 11:03
"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му
Източник: БГНЕС

О ставката на омбудсмана и на заместник-омбудсмана поискаха в декларация от „Величие“. Декларацията е вследствие на поредица от проверими факти, които показват пълна институционална абдикация от страна на органи, създадени да защитават основните права на гражданите и децата, обясни Лариса Савова от парламентарната група на партията. Тя изложи два случая, които, според „Величие“, показват пълна институционална абдикация. 

Първият е свързан с непосредствен риск за живота на лишен от свобода, за което омбудсманът е сезирана на 28 ноември т.г. Сигналът съдържа конкретни медицински данни за тежко сърдечно заболяване, каза депутатът. Посочено е и, че здравословното състояние на човека непрекъснато се влошава. Изходът е фатален за лишения от свобода, омбудсманът не упражнява нито един реален превантивен механизъм, какъвто му е вменен по силата на факултативния протокол към конвенцията против изтезанията, посочи Лариса Савова. По думите й, вместо незабавна намеса, независимо медицинско становище, институцията се задоволява с препредаване на уверенията на същото администрация, чиято дейност трябва да контролира. На близките на починалия е отказан дори входящ номер, когато са искали да подадат жалба в прокуратурата.

Ролята на омбудсмана не е консултативна и символична, тя включва активна намеса, когато става дума за лица под държавен контрол и с риск за живота и здравето им, заяви Савова. В този случай омбудсманът и заместник-омбудсманът не са изпълнили задълженията си за реакция, нито за отчетност. След настъпилата смърт не беше направена никаква проверка, добави депутатът.

Вторият случай е за две български деца във Франция – на 8 и 10 г. – също бездействие на националния обществен защитник, заяви Лариса Савова. Те са изведени от семействата им във Франция, като апелативният съд в Париж потвърждава мярката и предоставя родителските права на френската служба за закрила на детето. Децата са здрави, връзката им с родителите е силна, има ясно изразена воля на родителите те да бъдат върнати при тях. Въпреки това в момента се подготвя настаняването им в институция за деца с физически и психически увреждания и се планира принудително лечение, каза представителят на „Величие“. Вместо държавата в този случай да бъде максимално активна, МВнР също демонстрира странна, „граничеща с цинизъм“ пасивност, се подчертава в декларацията. Това е абдикация от държавност. И отново омбудсманът отсъства, смятат от политическата сила.

Тези два случая представят институционален модел, при който органи, призвани да защитават правата, се превръщат в пасивни наблюдатели, коментира Савова. 

По думите ѝ, институциите, които трябва да защитават права, са превърнати в „чакалня за премиерския пост“. Омбудсманът и заместникът ѝ не действат, не защото не знаят, а защото чакат – да не застанат срещу политически субекти, които държат ключа към служебната власт, се посочва в декларацията. Затова, освен за оставките на омбудсмана и на заместник-омбудсмана, „Величие“ настояват за изслушване на министъра на външните работи в оставка за предприетите или непредприети действия по случая във Франция.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Омбудсман Оставка Партия Величие Институционална абдикация Права на гражданите Лишен от свобода Бездействие на институциите Български деца във Франция Министерство на външните работи Защита на основни права
