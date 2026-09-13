Борисов: Няма да гласувам за Йотова и не искам да навредя на Гюров

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията няма да подкрепи Илияна Йотова на предстоящите президентски избори. „Със сигурност няма да гласувам за Йотова. Илияна Йотова е моят идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП“, заяви Борисов, цитиран от NOVA.

Той посочи, че до момента никой не се е обръщал към ГЕРБ за подкрепа в президентската надпревара. „Непоискана подкрепа не се дава. Ние не искаме да им навредим“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него начинът, по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, може да навреди на двойката. „Аз съм гласувал за Андрей Гюров да стане голям началник, но сега няма да му навредя“, заяви Борисов.

Той допълни, че ГЕРБ ще се концентрира върху местните избори.

Лидерът на ГЕРБ засегна и скандала около помилването на наркотрафикант. „Още преди години ние повдигнахме темата, но защо чак сега придоби такова значение? Преди Йотова и Радев помилваха, а срещу нас се обединяваха и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в еврозоната“, заяви Борисов.

По думите му ГЕРБ се мобилизира и към партията се присъединяват все повече нови хора. Той посочи, че избирателите сравняват икономическата ситуация по време на управлението на ГЕРБ с настоящата. Борисов припомни, че партията е управлявала по време на COVID кризата, миграционни кризи и гръцката дългова криза. „Това, че са се вдигнали цените, не е проблемът в еврото. Това е тяхното оправдание“, каза той.

Борисов постави въпрос и защо не е било свикано заседание на КСНС на последните инциденти, сред които пожарът в „ЕМКО“ и случаите с дронове. „Ако беше ГЕРБ, щеше да има голям отзвук, а сега управляващите мълчат“, заяви Борисов.