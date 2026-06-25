Свят

Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край

Ударената нефтена база играе ключова роля за региона

25 юни 2026, 11:58
Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия
Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове

Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове
6,9 по рихтер разлюля Япония

6,9 по рихтер разлюля Япония
Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения
Какво е „топлинен купол“ и как заклещи Европа в горещ капан

Какво е „топлинен купол“ и как заклещи Европа в горещ капан
Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите

Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите
Петролният нокаут принуди Путин да заговори за мир и преговори с Украйна

Петролният нокаут принуди Путин да заговори за мир и преговори с Украйна
Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

П ореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път - в Краснодарския край.

На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст, черен дим. Два резервоара с гориво са се подпалили от отломки на поразени противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона - тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край.

Атаката се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите, отбелязва „Ройтерс”. Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинският президент Володимир Зеленски във видеообръщение в сряда вечерта към нацията.

"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", категоричен бе Зеленски.

Системните атаки на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура водят до задълбочаваща се криза с горивото в Русия. Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия.

Успоредно с това източници от бранша съобщиха, че нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, което сериозно затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво.

Официални данни, публикувани в сряда, сочат, че производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди. „Ройтерс” припомня, че Русия, която е третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Източник: БТА/Симеон Томов    
Украйна Русия война петролна база дронове енергийна инфраструктура горивна криза Краснодар Володимир Зеленски военни удари
Последвайте ни
Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи

Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Америка се отказа от „Доналд“: Името на Тръмп достигна историческо дъно

Америка се отказа от „Доналд“: Името на Тръмп достигна историческо дъно

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петър Витанов

Бомби със закъснител в държавните финанси: Изплуваха скрити ангажименти за милиарди

България Преди 18 минути

Времето на фискалните илюзии приключи. Това заяви в декларация от трибуната в пленарна зала председателят на парламентарната група „Прогресивна България” Петър Витанов

Техеран обвини НАТО в съучастие във войната, след като Рюте разкри подкрепа за операция "Епична ярост"

Техеран обвини НАТО в съучастие във войната, след като Рюте разкри подкрепа за операция "Епична ярост"

Свят Преди 20 минути

Рюте каза пред телевизия „Фокс Нюз“, че редица държави от НАТО са предоставили своите военни бази за операцията „Епична ярост“

Ивайло Мирчев: Настояваме за преработка на бюджета до 3% дефицит

Ивайло Мирчев: Настояваме за преработка на бюджета до 3% дефицит

България Преди 35 минути

Депутатите от ДБ предупреждават за опасност от „румънски сценарий“ и призовават за овладяване на бюджетния дефицит до 3%

<p>Ореолът около Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)</p>

Ореолът около новия Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)

Технологии Преди 52 минути

Деветото поколение на пикапа е запазило прословутата си проходимост, добавяйки повече лукс, а за специални клиенти и автопаркове – електрическа версия, оставяйки „неразрушим“, както го определи TG

Голям пробив: Откриха как вид рак „мами“ тялото, за да се разпространи

Голям пробив: Откриха как вид рак „мами“ тялото, за да се разпространи

Свят Преди 56 минути

Учените разкриха ключов начин, по който се разпространява ракът на дебелото черво – и той може да не се задвижва от генетични мутации, както се смяташе досега

Жена без юридическо образование предлагала правни услуги в Кюстендил, обискираха офиса ѝ

Жена без юридическо образование предлагала правни услуги в Кюстендил, обискираха офиса ѝ

България Преди 1 час

По случая се работи от няколко месеца

„Славия“, ЦСКА и „Левски“ с благотворителен мач в помощ на пострадалите и семействата на загиналите край Ямбол

„Славия“, ЦСКА и „Левски“ с благотворителен мач в помощ на пострадалите и семействата на загиналите край Ямбол

България Преди 1 час

Тежката катастрофа отне живота на двама малки футболисти от Академията на „Славия“, както и на бащата на едно от децата

,

Историческо откритие: Марсоходът на НАСА откри потенциални следи от древен живот на Марс

Любопитно Преди 1 час

Марсоходът „Пърсивиърънс“ засне скала със специфични „леопардови петна“, които на Земята са ясен белег за дейност на бактерии. Учените са предпазливи, но признават, че това е най-обещаващата находка досега, а окончателният отговор ще дойде едва когато пробите бъдат доставени на Земята

Първи случай на ебола в Европа, има ли риск от разпространение

Първи случай на ебола в Европа, има ли риск от разпространение

България Преди 1 час

Заразеният е лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

България Преди 1 час

„Няма статистически значими различия в личностните характеристики на хората, които извършват кражби и убийства“, казва доц. Неделчо Стойчев

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август, колко ще плащаме

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август, колко ще плащаме

България Преди 1 час

Това ще бъде първата актуализация на цените от въвеждането на електронната винетна система през 2019 г.

Цените на петрола се сринаха: Какво се случва на пазара

Цените на петрола се сринаха: Какво се случва на пазара

Свят Преди 2 часа

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че преминаващите през Ормузкия проток количества петрол вече са близо до нивата отпреди началото на войната с Иран

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Любопитно Преди 2 часа

Облечен в зеления екип на националния отбор и брандиран с аксесоари на ФИФА, патокът Мерлин се превърна в истинска интернет сензация. Птицата дори беше приета в Националния дворец от президента на Мексико, където открадна шоуто пред камерите

,

Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира

Любопитно Преди 2 часа

Бразилия победи убедително Шотландия с 3:0 и завърши пред Мароко в групата си

Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев

Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев

България Преди 2 часа

Той положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

България Преди 2 часа

Предложението бе на Велислав Величков от "Продължаваме Промяната"

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Иде първи горещ полъх на лятото

sinoptik.bg
1

Лятната влага край морето: Как правилно да използваме режима за изсушаване (DRY)

sinoptik.bg

Гафовете на „Дяволът носи Прада 2“ показаха това, което липсваше във филма

Edna.bg

Нина Николина на 51: гласът, който превърна фолклора в модерно преживяване

Edna.bg

Рийс Джеймс държи на тръни Англия - може ли да пропусне оставащите мачове от Мондиал 2026?

Gong.bg

Винисиус застигна Меси в престижна класация

Gong.bg

Шофьорът на тира от катастрофата край Ямбол има 20 нарушения и още два инцидента на пътя

Nova.bg

Колко ще струват винетките от август

Nova.bg