Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край

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П ореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път - в Краснодарския край.

На мястото е избухнал голям пожар, носи се гъст, черен дим. Два резервоара с гориво са се подпалили от отломки на поразени противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената нефтена база играе ключова роля за региона - тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежите от бензиностанции в Краснодарския край.

Атаката се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите, отбелязва „Ройтерс”. Украйна ще нанася превантивни удари по обекти, които Русия използва за военни цели, заяви украинският президент Володимир Зеленски във видеообръщение в сряда вечерта към нацията.

"Дадох указания на разузнавателните ни служби и на въоръжените сили да действат превантивно срещу обекти, които Русия използва за разширяване на военните си действия", категоричен бе Зеленски.

Системните атаки на украинските сили срещу нефтопреработвателни заводи и съоръжения от енергийната инфраструктура водят до задълбочаваща се криза с горивото в Русия. Вчера украински безпилотни летателни апарати прекъснаха електроснабдяването в най-големия град в контролирания от Русия Кримски полуостров и нанесоха удари по обекти в централната и южната част на руската европейска територия.

Успоредно с това източници от бранша съобщиха, че нефтопреработвателният завод в столицата Москва ще бъде изведен от експлоатация за поне шест месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, което сериозно затруднява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво.

Официални данни, публикувани в сряда, сочат, че производството на нефтопродукти и кокс в Русия е спаднало с 13,5 процента на годишна база през този май, като темпът на спад се е ускорил в сравнение с по-ранните периоди. „Ройтерс” припомня, че Русия, която е третият по големина производител на петрол в света, спря да публикува голяма част от данните си за производството и износа на петрол след началото на войната в Украйна през 2022 г.