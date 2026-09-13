България

Мъж загина при тежка катастрофа край село Бутан

По първоначални данни причината за катастрофата е загуба на контрол върху автомобила от страна на водача

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 13:40
Мъж загина при тежка катастрофа край село Бутан
Източник: iStock/Guliver Images

М ъж от козлодуйското село Бутан е загинал тази нощ при пътен инцидент, станал на входа на селото откъм село Гложене, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца. 

Сигналът за катастрофирал автомобил е подаден около 01:10 ч., в Районното управление в Козлодуй. Пристигналите на място полицейски служители са установили лек автомобил „Рено Клио“, собственост на жена от Мездра, който е излязъл от пътя и е попаднал в крайпътна канавка.

При проверка под автомобила е открито безжизненото тяло на 39-годишния мъж. Екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Козлодуй е констатирал смъртта му. Тялото е транспортирано в МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца за аутопсия.

По първоначални данни причината за катастрофата е загуба на контрол върху автомобила от страна на водача. За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Козлодуй. 

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Мая Ценова, кореспондент във Враца    
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