Луксозните предложения за брак, които завършиха с катастрофа

К огато Ник работил като рейнджър в луксозен сафари лагер в Южна Африка, той бил изненадан от броя на мъжете, които били убедени, че територията на Големите пет (лъв, леопард, слон, носорог и бивол) е идеалното място за предложение за брак.

Един искал да зададе въпроса в близост до прайд от лъвове, но настоявал в околността да няма други превозни средства, което означавало, че Ник трябвало да прекара часове в обикаляне през празната местност с надеждата да забележи „краля на джунглата“. За негов късмет, той намерил група женски с техните малки, но едва след като бъдещата булка вече била започнала шумно да се оплаква от продължителността на пътуването.

Друг искал да предложи край река по здрач, така че екипът от сафари лагера надлежно подготвил красива маса със свещи, фенери, храна и бутилки вино. Единственият резултат обаче бил, че и двамата влюбени се оказали блокирани в джипа, тъй като наблизо хипопотам грухтял гневно и след това разпръсквал изпражненията си върху покривката на масата, пише The Telegraph.

„Част от магията на дивата природа е, че тя е напълно непредвидима. Това са диви животни и колкото и да се опитваш да отгатнеш какво ще направят след това, никога не можеш да си напълно сигурен, но това прави нещата сложни и когато се опитваш да успокоиш някой човек от Ню Йорк или Лондон с много ясна представа как иска да се развият следващите два часа“, казва Ник.

Икономиката на предложенията за брак

През последните 20 години предложенията за брак се превърнаха от нещо лично, което се случва у дома, или най-много в красива градина или на усамотен местен плаж, в огромна машина за пари, която изглежда включва много от чудесата на света и голям брой хеликоптери.

„Това, което се промени, е цялата ни концепция за брака: преди няколко поколения повечето двойки трябваше да се женят, за да създадат семейство. По-малко внимание се отделяше на събитията около това, защото самият брак вече символизираше началото на нов живот“, казва Джулия Картър, преподавател по социология в Университета на Западна Англия.

„Днес двойките често живеят заедно, понякога и с деца, и резултатът е липса на явни външни причини за сключване на брак. Ето защо значението на „романтичната история“ се засилва. С растежа на капитализма посланието става следното: сумата, похарчена за нещо като предложение за брак, показва нещо за самата връзка“, добавя тя.

А най-лесният начин да покажеш, че си похарчил много пари, е като зададеш най-романтичния въпрос на света на някое изключително разкошно място.

Фойерверки и хеликоптери

Дейзи Амодио, основателка на The Proposers, компания, която помага на хората да планират перфектния си годеж, казва, че по-голямата част от мъжете искат да паднат на едно коляно в луксозен хотел. Но през годините тя е организирала също хеликоптери да кръжат над водопади, фойерверки да избухват на пусти плажове и букети цветя и бутилки шампанско да бъдат поставяни на тропическото морско дъно.

Тази решителност за създаване на незабравимо предложение (т.е. такова, което да засенчи всички останали в Instagram) обаче може да бъде и опасно.

Най-драматичната история на Ник му била разказана от колега, който работил в сафари лагери в Ботсвана и се грижел за гост, настояващ да бъде оставен на малък остров в средата на делтата на Окаванго с приятелката си и бутилка шампанско. Водачът попитал дали е сигурен, че искат да бъдат оставени сами в една от по-опасните части на света, но той бил непреклонен. Така щяло да бъде по-романтично.

„Както и да е, моят приятел се върнал час по-късно и ги заварил и двамата качени на едно дърво, пребледнели от страх, защото един огромен крокодил бил изпълзял на плажа. И въпреки че той ги игнорирал и двамата, ситуацията със сигурност не била идеална. Мисля, че той дори не стигнал до това да ѝ предложи“, разказва Ник.

Диамантите са вечни

Извън африканските сафари лагери нещата обикновено вървят малко по-гладко. Но не винаги. Една основна тенденция в Дубай е двойките да пътуват стилно до пустинята и да се „срещат“ с местен сокол, който първоначално пърха наоколо за известно време, а след това пуска диамантен пръстен в ръката на жената в същия момент, в който нейното гадже пада на едно коляно.

Кристофър, бивш мениджър на луксозен хотел в Дубай, обаче никога няма да забрави една конкретна двойка, която се върнала на рецепцията с каменни лица, след като техният сокол отлетял към пастелния залез с пръстена за петцифрена сума на ноктите си.

След 15 минути чакане бъдещият младоженец най-накрая казал на приятелката си защо е толкова развълнуван, което довело до разплакване при мисълта за изгубения диамант. За щастие, соколът и, което е по-важно, пръстенът, по-късно били намерени, но никой не би могъл да каже, че предложението е минало перфектно по план.

Може би затова все по-често жените поемат инициативата. „Все по-често именно жените искат да организират предложенията си в чужбина, дори и да не искат самите те да задават въпроса“, казва Амодио.

„Имах една клиентка от Ню Йорк, която беше много придирчива, много подробна и въпреки че гаджето ѝ получаваше копия от всички имейли, той изобщо не отговаряше с месеци, накрая тя дори плати за всичко. Но след това те се появиха във Вила Еуфория в Южна Франция, която беше абсолютно зашеметяваща, където той наистина ѝ предложи по залез слънце, заобиколен от цветя, точно както тя искаше, и всичко беше почти перфектно“, разказва Дейзи.

Парите говорят

Харчените суми понякога са колосални. Един от агентите в Scott Dunn разказва за организирането на пътуване до Южна Америка и Антарктида, което струвало около 200 000 паунда за двама от нейните американски клиенти. То започнало в пустинята Атакама в Северно Чили, където те се разхождали, карали велосипеди, дегустирали вино и наблюдавали звездите с известен астроном, а след това продължило до остров Кинг Джордж в Антарктида, където се качили на луксозна експедиционна яхта, оборудвана със собствен хеликоптер и подводница. През последния ден те взели хеликоптера до колонията от императорски пингвини на остров Сноу Хил, където мъжът предложил брак. За щастие, тя казала „да“.

Друг туристически агент резервирал пътуване до Флоренция за 40 000 паунда с престой в апартамент в Four Seasons Hotel във Флоренция и дори работил с екип от стилисти за планиране на тоалети, съответстващи на всеки ден от маршрута, което кулминирало в пътуване с хеликоптер до Вал д'Орча в Южна Тоскана. Там двойката отишла на лов за трюфели в частно имение, където пръстенът бил заровен и открит от куче за лов на трюфели - за щастие, без инциденти.

По-близо до дома, хотелите в Европа и Великобритания все повече свикват да организират пищни предложения. В Gleneagles в Шотландия соколи също са били обучени да доставят годежни пръстени от небето. Една двойка била откарана в планината на „живописно сафари“, където самотен гайдар се появил от мъглата, за да изсвири шотландска любовна песен в момента, в който тя казала „да“. По време на вечерята друг бъдещ младоженец тайно превърнал хотелския апартамент в стая, пълна с бели рози, свещи и гигантски светещ надпис „Винаги си била ти“.

В Лондон хотелите вече предлагат годежни пакети, които включват пътуване до един от най-добрите бижутери в Мейфеър. В Marriott Park Lane на двойките, които купуват годежния пакет, се предоставя разкошен апартамент с изглед към Хайд Парк и след като въпросът бъде зададен, те са откарвани с кола до Hirsh London - един от по-престижните бижутерийни бутици в столицата, където могат да изберат перфектния пръстен. След като се върнат, е време за питиета и вечеря в ресторанта на хотела.

Това със сигурност е по-безопасна опция от някои от по-дивите африкански варианти за годеж, не че те също не могат да бъдат изключително романтични. Любимата история на Ник без инциденти е за южноафриканска двойка, която отишла с кола до река в Националния парк Крюгер по здрач. Докато тя радостно казвала „да“, цялата кола вибрирала от звука на два мъжки лъва, ревящи един срещу друг в близко разстояние. „Това е най-страхотният шум на света. И със сигурност е добра поличба за съвместния им живот. Поне според мен“, казва той.