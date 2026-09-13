Българин се удави на плаж в Гърция

Б ългарин на 73 години се е удавил на плаж в Гърция, предаде агенция БГНЕС.

Според гръцкият сайт proininews.gr инцидентът е станал в събота сутринта на плажа Офринио, Кавала.

На мъжа първоначално е била оказана първа помощ от собственик на пункт за водни атракции на плажа, а след това е бил транспортиран с линейка на Спешна помощ до болница в Кавала, където е констатирана смъртта му.

От Централната пристанищна администрация на Кавала, която извършва предварителното разследване, е разпоредено извършването на аутопсия в Съдебната служба на Кавал