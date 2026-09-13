България

Българин се удави на плаж в Гърция

Според гръцки медии инцидентът е станал в събота сутринта на плажа Офринио, Кавала

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 13:17
Българин се удави на плаж в Гърция
Източник: iStock/Guliver Images

Б ългарин на 73 години се е удавил на плаж в Гърция, предаде агенция БГНЕС.

Според гръцкият сайт proininews.gr инцидентът е станал в събота сутринта на плажа Офринио, Кавала. 

На мъжа първоначално е била оказана първа помощ от собственик на пункт за водни атракции на плажа, а след това е бил транспортиран с линейка на Спешна помощ до болница в Кавала, където е констатирана смъртта му.

От Централната пристанищна администрация на Кавала, която извършва предварителното разследване, е разпоредено извършването на аутопсия в Съдебната служба на Кавал

Редактор: Надежда Неменски
Източник:  БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Българин се удави на плаж в Гърция

Българин се удави на плаж в Гърция

Край на „недосегаемите“ тирове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Край на „недосегаемите“ тирове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Кошмар в морето: Най-малко 6 са жертвите, а 115 са спасени от потъналия ферибот в Индонезия

Кошмар в морето: Най-малко 6 са жертвите, а 115 са спасени от потъналия ферибот в Индонезия

Защо ядем повече, когато сме стресирани

Защо ядем повече, когато сме стресирани

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Морската империя на BYD: 18 кораба с капацитет 130 000 коли

Морската империя на BYD: 18 кораба с капацитет 130 000 коли

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 2 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 2 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 2 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Симона Ръждавичка от &ldquo;Игри на волята&rdquo; срещна зрителите с баща си в &ldquo;Домът на волята&rdquo;</p>

Дете на пожарникар - Симона Ръждавичка от “Игри на волята” срещна зрителите с баща си в “Домът на волята”

Любопитно Преди 49 минути

Симона за първи път говори за една тема, която ѝ е тежала през години - шампионката е била обект на тормоз в училище. Ръждавичка споределя откровено за тези тежки моменти и разказва за своето детство

Мъж загина при тежка катастрофа край село Бутан

Мъж загина при тежка катастрофа край село Бутан

България Преди 1 час

По първоначални данни причината за катастрофата е загуба на контрол върху автомобила от страна на водача

Парламентарни избори в Швеция

Парламентарни избори в Швеция: Битка с изравнени сили между десни и леви

Свят Преди 2 часа

Над 8 милиона души в кралството с население от около 10,6 милиона имат право на глас на изборите за 349-местния еднокамарен парламент в Стокхолм

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Свят Преди 3 часа

Според украинския президент Володимир Зеленски Москва пренася войната от фронта, където не постига успех, към икономиката, като унищожава обекти, които помагат на населението да се справя с военните условия

Лепа Брена

Лепа Брена: Ванга предсказа, че ще се върна в България

Любопитно Преди 3 часа

Последствия от пожара край село Димовци

Пожарът край Димовци е потушен, но бедственото положение остава

България Преди 3 часа

На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова

Пожарът в складовете на „ЕМКО“ е напълно потушен, няма замърсяване на въздуха

България Преди 4 часа

Селин Дион

Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Любопитно Преди 4 часа

Певицата отдели момент, за да се обърне към публиката, казвайки според CBC News: „Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота“

<p>Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни</p>

Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни във Великобритания и Ирландия

Свят Преди 5 часа

При един от инцидентите двама британски полицаи също губят живота си, докато се опитват да спрат автомобил с млади хора. При сблъсъка между колата и патрулката загиват общо седем души

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

България Преди 5 часа

Очаква се в понеделник, 14 септември, да бъде представена съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, която следва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев

Пожарът край Димовци

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

България Преди 6 часа

Ситуацията е станала критична след 20:00 ч. в събота заради силен и поривист северен вятър. Властите са предупредили хората от северната и западната част на селото да подготвят багажа си и да имат готовност за незабавна евакуация

Дарио Амодей

Преди да е станало твърде късно: Създателят на Claude призова за забавяне на AI

Свят Преди 6 часа

Дарио Амодей който оглавява една от водещите световни компании за AI и нейния чатбот Claude, е силен поддръжник на напредъка на технологията, но същевременно е обвиняван в „думъризъм“ (черногледство) заради предупрежденията си за рисковете от AI

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Свят Преди 7 часа

Службата за търсене и спасяване в Банджармасин, столицата на провинция Южен Калимантан, Индонезия, заяви, че е получила сигнал, че корабът „Virgo Transport 8“ е претърпял прекъсване на комуникациите

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Любопитно Преди 7 часа

Стеатозната чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция е до голяма степен предотвратима, и дори обратима, чрез поддържане на здравословна диета и начин на живот

Принц Филип и Катрин, принцесата на Уелс

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Любопитно Преди 7 часа

Кейт е част от кралското семейство от 15 години, откакто се омъжи за принц Уилям през 2011 г.

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

България Преди 7 часа

След мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

Тормозеха детето ми! Майката на Ръждавичка от “Игри на волята” проговори в След Игрите: Домът на Волята

Edna.bg

Селин Дион през сълзи: Дадох обещание да се върна

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Спартак Варна, съставите

Gong.bg

Александър Димитров: Да започнем с 6 точки в Лигата на нациите би бил оптимален вариант

Gong.bg

Изкуственият интелект може да създаде нови вируси

Nova.bg

Автобус от градския транспорт се вряза в дърво в Берлин, има 11 ранени

Nova.bg