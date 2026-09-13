Свят

Парламентарни избори в Швеция: Битка с изравнени сили между десни и леви

Над 8 милиона души в кралството с население от около 10,6 милиона имат право на глас на изборите за 349-местния еднокамарен парламент в Стокхолм

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 11:56
Парламентарни избори в Швеция: Битка с изравнени сили между десни и леви
Парламентарни избори в Швеция   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Ш ведите гласуват днес на избори за нов състав на парламента (Риксдаг), предадоха световните агенции. Битката се води между десен и ляв блок, съставени всеки един от тях от по четири партии.

Избирателните секции отварят врати в 8:00 ч. местно време (9:00 бълг. вр.) и затварят в 20:00 (21:00).  Над 8 милиона души в кралството с население от около 10,6 милиона имат право на глас на изборите за 349-местния еднокамарен парламент в Стокхолм, който ще излъчи следващия министър-председател, отбелязва Асошиейтед прес. 

Според Ройтерс ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставянето на правителството изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, които имат преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори - било то за съставяне на правителството на мнозинството с участието на всичките четири опозиционни партии, било то за правителство на малцинството (самостоятелно или с един до двама партньори).

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В левоцентристкото политическо пространство на Швеция влизат Шведската социалдемократическа работническа партия, Партията на зелените, Лявата партия и Партията на центъра. В десния блок са Умерената коалиционна партия на настоящия премиер Улф Кристершон, партията „Шведски демократи“, Християндемократите и Либералите.

Ново допитване от петък показва, че все по-разединената шведска левица води с малка преднина и лидерката на лявата коалиция и бивш премиер на Швеция Магдалена Андершон е фаворит да стане отново министър-председател след четири години в опозиция. Четирипартийният ляв блок събира подкрепа от 50,8 процента, като това е равносилно на 180 места в парламента, предаде Ройтерс.

В същото време настоящото коалиционно правителство и подкрепящата го крайнодясна партия „Шведски демократи“ имат 47,6%, съответстващи на 169 места, според анкетата сред 5642 потенциални гласоподаватели, направена от социологическата агенция „Индикейтър ъпиниън“ (Indikator Opinion).

Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайнодесните на тях в светлината на постиженията на крайнодесните в Саксония-Анхалт в Германия и преди изборите в още две гемански провинции този месец и парламентарните избори в Италия и Испания и президентски избори във Франция догодина.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Иво Тасев    
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