Лепа Брена: Ванга предсказа, че ще се върна в България

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О сем години след последната им среща сръбската звезда Лепа Брена отново застава пред камера за интервю с Мон Дьо. Зад легендарното име всъщност стои едно момиче от Бръчко, което първоначално мечтаело да стане лекар и попаднало в музиката почти случайно.

Пътят на Фахрета Яхич до образа на Лепа Брена започва със съвсем различни амбиции. Първоначалното ѝ желание е да учи медицина, но по стечение на обстоятелствата записва специалност „Туризъм“ в Природо-математическия факултет в Белград.

На 21-годишна възраст, водена от желанието си да разполага със собствени средства и да помага на семейния си бюджет, тя получава предложение да стане вокал на групата „Сладки грех“.

Влизането в музикалния бранш обаче преминава през сериозен разговор у дома. Баща ѝ твърдо се противопоставя на идеята, опасявайки се, че дъщеря му ще стане „кръчмарска певица“. Трудният диалог завършва с компромис, а впоследствие майка ѝ се превръща в нейния най-голям поддръжник.

От 1981 до 1990 г. тя лично шие всичките сценични костюми на Брена по платове и обувки, купувани специално от Мюнхен. Интензивният ритъм от по два концерта на ден води до отслабване с 16-17 килограма, което оформя визията ѝ, оприличавана на кукла Барби. Промяната във външния вид ражда и редица жълти слухове в пресата, включително абсурдни твърдения за хирургично премахване на ребра.

Ключова роля в кариерата ѝ изиграва мениджърът Рака Джокич. Именно той организира първите ѝ турнета извън Югославия, в Румъния и България. По време на гостуването си в България, Брена посещава пророчицата Баба Ванга. Въпреки първоначалния си страх, изпълнителката чува редица предсказания за бъдещето си: че ще дойде от въздуха за мащабен концерт, че ще създаде голяма продуцентска къща за млади изпълнители, че ще се омъжи за мъж в бяла униформа, че ще има само синове и че ще пее до края на живота си.

Година по-късно, докато певицата е в лятна почивка край басейна с твърдото намерение да прекрати кариерата си, Рака Джокич ѝ се обажда по телефона с новината за предстоящия концерт на стадион „Васил Левски“ в София. Споменът за думите на Ванга я кара да приеме. През 1990 г. Лепа Брена каца с хеликоптер пред над 100 000 души на стадиона, а невероятната енергия на българската публика ѝ дава нов тласък да продължи с музиката.

За предстоящия си концерт на 26 септември в зала Арена „8888“ в София, тя работи с изцяло обновен екип. Като генерален продуцент на събитието се включва най-малкият ѝ син, Виктор Живойнович, чиято цел е да приложи съвременните световни тенденции в сценичното и визуалното оформление. Важна роля в живота ѝ играе и нейният съпруг, когото тя описва като голям хедонист и добър партньор.

Днес изпълнителката избягва балканския стереотип за възрастта на жените в шоубизнеса и е спряла да брои годините. От всички преживени политически режими и музикални епохи, най-силно ѝ липсва десетилетието между 1980 и 1990 година, заради тогавашната автентична радост, чиста енергия и усещането за истинска свързаност между хората.