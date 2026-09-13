България

Пожарът край Димовци е потушен, но бедственото положение остава

На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 10:49
Пожарът край Димовци е потушен, но бедственото положение остава
Последствия от пожара край село Димовци   
Източник: БТА

А ктивният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За овладяването на пожара са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден.

На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена, информира Калоян Дамянов.

Частичното бедствено положение остава в сила. То ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара, посочва Дамянов.

Областният управител благодари на пожарникарите, горските служители, военнослужещите от Втора тунджанска механизирана бригада, служителите на МВР, доброволците, екипите от комплекса „Марица-изток“, както и на всички институции, общини и граждани, оказали съдействие с хора, техника и ресурси. Благодарност е отправена и към екипажите на двата военни хеликоптера, участвали в гасенето от въздуха.

По думите на Дамянов благодарение на координацията между институциите, професионализма и работата на екипите на терен не е допусната опасност за живота и здравето на хората и за домовете в района.

Обстановката ще продължи да се следи до пълното ликвидиране на всички тлеещи участъци.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Емил Димов, кореспондент в Стара Загора    
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