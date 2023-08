Тръмп пледира невинен, освободиха го след кратко изслушване

45-ият американски президент Доналд Тръмп пледира невинен по всички четири обвинения, повдигнати му официално в четвъртък във Федералния съд във Вашингтон. Милиардерът е изправен пред Темида по обвинения за заговор за отмяна на резултатите от изборите през 2020 г.

Изслушването продължи 27 минути, като непосредствено преди началото му Тръмп беше обявен за задържан. В залата присъства и синът на бизнесмена – Доналд Тръмп-младши, предава NOVA.

След процедурата съдът разпореди освобождаването на президента (2017-2021) при едно условие: да не разговаря със свидетели по делото срещу себе си в отсъствието на адвокати. Тръмп се закле да не пристъпва това правило и подписа официален документ за спазване решението на съда.

Следващото изслушване бе насрочено за 28 август.

