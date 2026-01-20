"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

"Призоваваме правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет, като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство".

Това се казва в позиция на "Да, България", разпространена до медиите.

"Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите", допълват от партията.

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

"Решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външна сила. Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата и суверенитета на всяка държава, включително на нашата собствена България", от "Да, България".

Оттам изтъкват, че са работили България да изпълнява пълноценно своите съюзнически отговорности в рамките на НАТО, което е и основанието страната да заеме позиция на солидарност с Европейския съюз, включително в безспорно необходимото сериозно засилване на мерките за гарантиране на сигурността на Арктика.

"Нашето партньорство със САЩ има дълбока ценностна основа и дългосрочна стратегическа визия. Ние винаги ще работим за развитие на приятелството между България и Америка. И именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни, цивилизовани и равноправни партньори, сега ние трябва да заемем ясна позиция, която очертава границите на допустимото и недопустимото и защитава ценностите на свободата и законността. Снишаването на българското правителство за Гренландия с надежда политически лица да бъдат извадени от "Магнитски" е жалко и недостойно", обявиха от "Да, България".

В неделя председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че в следващите дни ще свика извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС заради Гренландия.

Европейските лидери със съвместно изявление за Гренландия

Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща твърда реакция в отговор на многократните заплахи, отправяни от американския президент Доналд Тръмп за Гренландия.