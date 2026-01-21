Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си президентски мандат, предадоха световните агенции.

Сътрудниците му бяха разпечатали 31-страничен списък с постиженията му, но президентът Доналд Тръмп имаше други идеи как да отбележи годишнината от завръщането си на власт.

Застанал на трибуната в залата за брифинги "Джеймс С. Брейди" в Белия дом, Тръмп прелисти набързо документите и ги хвърли на пода.

След това започна дълго изявление, изливаше стари огорчения, нападаше предполагаеми врагове и отправяше заплахи към съюзници, в продължение на около час и 45 минути.

"Мисля, че Бог е много горд с работата, която съм свършил", каза Тръмп към края на речта си, цитиран от The New York Times .

"Това беше една от най-великите години. Даже някои хора, които подсъзнателно не ме обичат, казват, че е била невероятна година", каза още Тръмп.

Това бе показателен поглед към променящия се светоглед на президента, изпълнен с усещане за обиди и несправедливости, които според него променят подхода му към политиката. Разпиляното, понякога хаотично изказване прескачаше от тема на тема, включително разказ за уменията му като бейзболист в детската лига, и продължи по-дълго дори от рекордната му съвместна реч пред Конгреса от един час и 40 минути.

NOW - Trump: "I think God is very proud of the job I've done." pic.twitter.com/JdYHbq89dc — Disclose.tv (@disclosetv) January 20, 2026

Тръмп обясни защо е свързал последните си заплахи да поеме контрол над Гренландия с огорчението си, че не е получил Нобеловата награда за мир. Той заявил на норвежкия премиер: "Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мира."

"Не позволявайте на никого да ви казва, че Норвегия не контролира нещата, ясно? В Норвегия е!", каза Тръмп пред репортери във вторник. Наградата всъщност се присъжда от независимия Норвежки нобелов институт.

"Те ще кажат: Нямаме нищо общо с това. Пълна шега. Загубили са толкова много престиж", заяви Тръмп за норвежкото правителство.

Президентът бе попитан докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия.

"Ще разберете", отговори кратко той.

Тръмп каза още, че има планирани множество срещи за Гренландия по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, който трябваше да посети в сряда.

"Имаме много срещи за Гренландия", заяви той и добави: "Мисля, че нещата ще се развият доста добре всъщност."

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили.

Запитан за предишните си заплахи да поеме контрол над Панамския канал, президентът каза, че това "донякъде" все още е на масата.

"Не искам да ви го казвам", каза Тръмп. "Донякъде това донякъде е на масата."

За годишнината залата за брифинги беше препълнена и студена. Репортери се тълпяха по пътеките към местата си, а вратите бяха оставени отворени и пускаха ледения зимен въздух.

Тръмп изглеждаше развълнуван от броя на събралите се журналисти.

"Уау, това е голяма тълпа. Много хора. Мисля, че е нещо като рекорд", каза той.

Той не беше доволен от медийното си отразяване. Според него вестниците прикривали положителните новини за него и медиите влияели негативно върху възприятията на избирателите за силата на икономиката. В един момент намекна, че може да му трябват нови пиар сътрудници, които по-добре да разпространяват посланията му.

Тръмп каза още, че е искал да преименува Мексиканския залив на "Залива на Тръмп", но идеята била отхвърлена от съветниците му. След това добави, че се шегува.

"Хората ми не ме отхвърлят чак толкова", каза той.

Президентът продължи да напада онези, които смята за свои врагове, включително предшественика си Джоузеф Р. Байдън-младши и Джак Смит, специалния прокурор, разследвал Тръмп за щурма на Капитолия на 6 януари и за боравенето с класифицирани документи след напускането на Белия дом през 2021 г.

Четейки от документи пред себе си, Тръмп рекламира прочистването на това, което нарече "подбраните от Байдън радикално леви, марксистки прокурори".

Освен уволненията, много кариерни прокурори са напуснали в знак на протест срещу усилията на Министерството на правосъдието да разследва критиците на Тръмп, включително вдовеца на жена, убита от агент на ICE в Минесота по-рано този месец.

Той също така се похвали с успеха си в спирането на нелегалната имиграция по югозападната граница.

Първите 52 точки в списъка с постижения на Белия дом били посветени на имиграцията и сигурността на границата.

Въпреки това Тръмп заяви, че иска да бъде гъвкав към бизнеса, който има нужда от имигрантски работници.

Тонът на Тръмп се промени, когато заговори за Рене Гуд, жената, която беше застреляна и убита от агент на ICE.

Президентът каза, че е научил, че бащата на Гуд е поддръжник на Тръмп и че му е мъчно за смъртта ѝ. Администрацията е обвинила Гуд без доказателства, че е терорист.

Тръмп заяви, че се надява баща ѝ да остане негов поддръжник.

"Надявам се още да е, но не знам", каза Тръмп.