Свят

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

"Това беше една от най-великите години", каза президентът на САЩ

Обновена преди 1 час / 21 януари 2026, 08:02
Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си президентски мандат, предадоха световните агенции.

Сътрудниците му бяха разпечатали 31-страничен списък с постиженията му, но президентът Доналд Тръмп имаше други идеи как да отбележи годишнината от завръщането си на власт.

Застанал на трибуната в залата за брифинги "Джеймс С. Брейди" в Белия дом, Тръмп прелисти набързо документите и ги хвърли на пода.

След това започна дълго изявление, изливаше стари огорчения, нападаше предполагаеми врагове и отправяше заплахи към съюзници, в продължение на около час и 45 минути.

"Мисля, че Бог е много горд с работата, която съм свършил", каза Тръмп към края на речта си, цитиран от The New York Times.

"Това беше една от най-великите години. Даже някои хора, които подсъзнателно не ме обичат, казват, че е била невероятна година", каза още Тръмп.

Това бе показателен поглед към променящия се светоглед на президента, изпълнен с усещане за обиди и несправедливости, които според него променят подхода му към политиката. Разпиляното, понякога хаотично изказване прескачаше от тема на тема, включително разказ за уменията му като бейзболист в детската лига, и продължи по-дълго дори от рекордната му съвместна реч пред Конгреса от един час и 40 минути.

Тръмп обясни защо е свързал последните си заплахи да поеме контрол над Гренландия с огорчението си, че не е получил Нобеловата награда за мир. Той заявил на норвежкия премиер: "Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мира."

"Не позволявайте на никого да ви казва, че Норвегия не контролира нещата, ясно? В Норвегия е!", каза Тръмп пред репортери във вторник. Наградата всъщност се присъжда от независимия Норвежки нобелов институт.

"Те ще кажат: Нямаме нищо общо с това. Пълна шега. Загубили са толкова много престиж", заяви Тръмп за норвежкото правителство.

Президентът бе попитан докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия.

"Ще разберете", отговори кратко той.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия

Тръмп каза още, че има планирани множество срещи за Гренландия по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, който трябваше да посети в сряда.

"Имаме много срещи за Гренландия", заяви той и добави: "Мисля, че нещата ще се развият доста добре всъщност."

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили.

Запитан за предишните си заплахи да поеме контрол над Панамския канал, президентът каза, че това "донякъде" все още е на масата.

"Не искам да ви го казвам", каза Тръмп. "Донякъде това донякъде е на масата."

Вижте повече в нашата галерия: Световният икономически форум в Давос

Световният икономически форум в Давос
25 снимки
Световният икономически форум в Давос
Световният икономически форум в Давос
Световният икономически форум в Давос
Световният икономически форум в Давос

За годишнината залата за брифинги беше препълнена и студена. Репортери се тълпяха по пътеките към местата си, а вратите бяха оставени отворени и пускаха ледения зимен въздух.

Тръмп изглеждаше развълнуван от броя на събралите се журналисти.

"Уау, това е голяма тълпа. Много хора. Мисля, че е нещо като рекорд", каза той.

Той не беше доволен от медийното си отразяване. Според него вестниците прикривали положителните новини за него и медиите влияели негативно върху възприятията на избирателите за силата на икономиката. В един момент намекна, че може да му трябват нови пиар сътрудници, които по-добре да разпространяват посланията му.

Вижте в нашата галерия: В кадър: 1 година на Тръмп 2.0 в Овалния кабинет през обектива на фотографите

В кадър: 1 година на Тръмп 2.0 в Овалния кабинет през обектива на фотографите
9 снимки
Мъск и синът му Х Тръмп овален кабинет
тръмп стармър
Зеленски тръмп спор
губернатор

Тръмп каза още, че е искал да преименува Мексиканския залив на "Залива на Тръмп", но идеята била отхвърлена от съветниците му. След това добави, че се шегува.

"Хората ми не ме отхвърлят чак толкова", каза той.

Президентът продължи да напада онези, които смята за свои врагове, включително предшественика си Джоузеф Р. Байдън-младши и Джак Смит, специалния прокурор, разследвал Тръмп за щурма на Капитолия на 6 януари и за боравенето с класифицирани документи след напускането на Белия дом през 2021 г.

Вижте в нашата галерия: Безредици в Капитолия, нахлуха привърженици на Тръмп

Безредици в Капитолия, нахлуха привърженици на Тръмп
12 снимки
капитолия сащ тръмп
капитолия сащ тръмп
капитолия сащ тръмп
капитолия сащ тръмп

Четейки от документи пред себе си, Тръмп рекламира прочистването на това, което нарече "подбраните от Байдън радикално леви, марксистки прокурори".

Освен уволненията, много кариерни прокурори са напуснали в знак на протест срещу усилията на Министерството на правосъдието да разследва критиците на Тръмп, включително вдовеца на жена, убита от агент на ICE в Минесота по-рано този месец.

Той също така се похвали с успеха си в спирането на нелегалната имиграция по югозападната граница.

Първите 52 точки в списъка с постижения на Белия дом били посветени на имиграцията и сигурността на границата.

Въпреки това Тръмп заяви, че иска да бъде гъвкав към бизнеса, който има нужда от имигрантски работници.

Тонът на Тръмп се промени, когато заговори за Рене Гуд, жената, която беше застреляна и убита от агент на ICE.

Президентът каза, че е научил, че бащата на Гуд е поддръжник на Тръмп и че му е мъчно за смъртта ѝ. Администрацията е обвинила Гуд без доказателства, че е терорист.

Тръмп заяви, че се надява баща ѝ да остане негов поддръжник.

"Надявам се още да е, но не знам", каза Тръмп.

Източник:  The New York Times    
Доналд Тръмп Президент на САЩ Бог и Тръмп Религиозна защита Втори мандат Белия дом Постижения на Тръмп Американска политика Пресконференция Самооценка на Тръмп
Последвайте ни

По темата

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Повечето нови коли ви изглеждат еднакво? Учени намериха обяснението

Повечето нови коли ви изглеждат еднакво? Учени намериха обяснението

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 19 минути

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

<p>Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия</p>

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

Свят Преди 33 минути

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

България Преди 1 час

Подсъдим е Георги Александров

<p>Кой пълни &quot;военната каса&quot;&nbsp;на Путин?</p>

Великобритания "пише чекове на Кремъл" заради вратичка за руския петрол

Свят Преди 1 час

Обединеното кралство е внесло петролни продукти за 4 млрд. паунда, като самолетно гориво, произведени в индийски и турски рафинерии, работещи с руски суров петрол, показва анализ

Швейцарската гвардия във Ватикана

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

България Преди 1 час

Областният оперативен щаб се събира днес

,

Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

Свят Преди 2 часа

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи

<p>На второ четене: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс</p>

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

България Преди 2 часа

Дебатите продължиха над 13 часа

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Любопитно Преди 2 часа

Кога честите посещения в тоалетната престават да бъдат нормални и кои са скритите причини за тях?

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 0° и 5°

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Свят Преди 9 часа

Това е най-лошият ден за долара от август миналата година насам

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

България Преди 10 часа

Сред предвижданите промени е последните данни на НСИ да служат да изготвяне на избирателите списъци

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

България Преди 12 часа

Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Свят Преди 12 часа

Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

България Преди 12 часа

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Свят Преди 13 часа

Документите за мир в Украйна са близо до финализиране

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Именниците на 21 януари: Кои празнуват днес и какъв е смисълът на деня

Edna.bg

Дневен хороскоп за 21 януари, сряда

Edna.bg

Резултати от НХЛ

Gong.bg

Резултати от НБА

Gong.bg

Пътнически влак дерайлира в Испания, машинистът загина

Nova.bg

Неизползваеми уреди и лошо осветление: Как се живее с ток от 170 волта в Ботевградско

Nova.bg