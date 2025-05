Тръмп: Нищо няма да стане по въпроса за Украйна, докато аз и Путин не се срещнем

П резидент Доналд Тръмп заяви, че е малко вероятно да бъде постигнат съществен напредък в мирните преговори за Украйна, докато той и президентът Владимир Путин не се срещнат лично, предаде BBC .

(Във видеото: Зеленски: Лично ще чакам Путин в Турция)

Журналист го попита дали е разочарован от нивото на делегацията, която Русия е изпратила в Турция.

„Вижте, нищо няма да се случи, докато аз и Путин не се срещнем. Ясно ли е?“ — каза Тръмп.Президентът Доналд Тръмп заяви, че не е изненадан от решението на руския президент Владимир Путин да не се яви на преговорите.

„Не мислех, че е възможно Путин да отиде, ако аз не съм там“, каза Тръмп в разговор с репортери по време на бизнес кръгла маса с ръководители в Катар, на третия ден от посещението му в Близкия изток. „Защо би отишъл, ако аз не отида?“

After hyping the meeting between Putin and Zelenskyy and even saying he might attend it, Trump is now saying he knew both he and Putin were not going to be there. How long will he embarrass us like this?



Trump: "Nothing is gonna happen until Putin and I get together. Obviously… pic.twitter.com/fm3qRqlM68