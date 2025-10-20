FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

А мериканският президент Доналд Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната. Това е станало по време на срещата между двамата в Белия дом в петък, като президентът на САЩ е предупредил, че Путин е заплашил "да унищожи" Украйна, ако не се съобрази с исканията на Москва, пише Financial Times.

По време на срещата Тръмп е настоял Зеленски да предаде целия регион Донбас на Русия, като многократно е повторил основните моменти от телефонния си разговор с руския президент ден по-рано, съобщи вестникът.

Украйна в крайна сметка успя да си върне подкрепата на Тръмп за замразяване на настоящите фронтови линии, отбелязва Financial Times.

След срещата американският президент каза, че двете страни трябва да спрат войната на сегашните фронтови позиции.

В разговора си с Тръмп в четвъртък Путин предложи да размени малки райони в две южни области, разположени на фронтовата линия - Херсонска и Запорожка, в замяна за много по-големи части от Донбас, които в момента се намират под украински контрол.

Това е по-малко от първоначалното искане на руския президент от 2024 година Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсонска и Запорожка област – площ от близо 20 000 кв. км., отбелязва изданието.