Напрегнат сблъсък сложи край на участието на Дино в „Игри на волята“

Борецът даде първото си интервю в подкаста “След Игрите”

5 декември 2025, 00:09
К олоритният треньор по борба Николай Начев-Дино приключи участието си в екстремната надпревара “Игри на волята” след загуба в елиминационния дуел. Завършилият на пето място в крайното класиране воин не успя да победи Мирослав, който продължи към полуфиналите.

Нощта за финалистите започна с последния номинационен съвет за сезона. Там всеки от тях похарчи натрупаното си богатство за ценни предимства. Стратегът Алекс си закупи имунитет, докато останалите участници се сдобиха с допълнителни гласове.

Гласуването протече изненадващо, като с най-много негативни гласове се оказаха бившите съюзници Дино и Мирослав. Съревнованието за оцеляване изпита точността, бързината и търпението на двамата претенденти. Затрудненията на Дино с един от силовите елементи позволиха на приключенеца Мирослав да натрупа преднина, която се оказа достатъчна за крайния успех в двубоя.

Дино даде своето първо интервю в подкаста “След Игрите”. Там той разказва за приятелството си с Траян, за съперничеството си с д-р Пекин, за коалициите при Феномените и Лечителите и за своя фаворит за награда от 100 000 лв. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В петък на бойното поле в Дуранкулак предстоят полуфиналите и големия финал на екстремната надпревара, където Калин, Алекс, Мирослав и Теодор-Чикагото ще се впуснат в ожесточени битки за шампионската титла.

Гледайте големия финал на “Игри на волята” в петък, 5 декември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube

Игри на волята
