Л екари от Комплексния онкологичен център (КОЦ) – Пловдив отстраниха 15-килограмов злокачествен тумор от коремната кухина на 45-годишна жена от Чирпан, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Операцията е преминала успешно, като образуванието с размери около 20 на 30 сантиметра е отстранено радикално.

Жената потърсила медицинска помощ заради прогресивно подуване на корема. Изследванията показали силно завишени стойности на туморните маркери и насочили към напреднал туморен процес на яйчника. Първоначално лекарите извършили диагностична лапароскопия, след което преминали към отворена хирургична намеса.

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Операцията е извършена от началника на Отделението по онкологична хирургия в гинекологията д-р Тихомир Георгиев и д-р Биляна Карафезиева, с участието на анестезиолога д-р Маргарита Килова и операционната сестра Станислава Драгнева. Последвалото хистологично изследване потвърдило злокачествения характер на тумора. По време на операцията не са установени видими разсейки.

Пациентката разказва, че първите симптоми се появили през май, но болки започнала да изпитва едва през октомври. След операцията жената се чувства отлично и благодари на лекарите.

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Специалистите предупреждават, че прогресивното увеличаване на коремната обиколка, необяснимата загуба на тегло, намаленият апетит и усещането за подуване не бива да се подценяват. Ракът на яйчниците може да протича продължително време без изразена болка, затова навременната консултация с гинеколог е от съществено значение.