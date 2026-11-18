В торият ден от учредителното заседание на сръбския парламент приключи без избран председател, след като дебатите между управляващите и опозицията преминаха на фона на взаимни обвинения в блокиране на процедурата. Заседанието ще продължи утре, 19 ноември, от 10:00 часа.

Малко преди края му депутатите от „Студентската листа“ обявиха, че се отказват от по-нататъшно участие в дебатите, за да ускорят избора. Те обвиниха опозицията, че вече втори ден възпрепятства процедурата.

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За председател на парламента са номинирани Александър Чупич от „Студентската листа“ и Стоян Раденович от опозицията.

Лидерът на опозиционната парламентарна група Александър Вучич отново използва времето за изказване, за да говори по теми извън дневния ред. Той отправи редица обвинения към кандидата на „Студентската листа“, поставяйки под съмнение преподавателската му дейност и твърдейки, че притежава няколко недвижими имота.

Вучич обеща, че неговата парламентарна група ще приключи с изказванията си до 13:00 часа на 19 ноември, ако представителите на „Студентската листа“ не вземат думата.

Депутатите от студентската формация разкритикуваха работата на председателстващия заседанието Стоян Раденович и посочиха нарушения на правилника на парламента.

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Три от четирите партии на националните малцинства обявиха, че ще подкрепят кандидата на студентите. Сред тях е и досегашният партньор на Вучич – Съюзът на унгарците във Войводина.