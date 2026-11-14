Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай

Т ристранната среща на върха между президентите на Русия, Китай и САЩ – Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп, ще се състои в четвъртък в Шънджън, потвърди днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Trump, Putin and Xi plan historic joint meeting in China next week, White House says https://t.co/N73zUpEkT6 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 14, 2026

„Постигнато е споразумение за провеждането на 19 ноември на тристранна среща между президентите Путин, Си Дзинпин и Тръмп. Тази среща ще се се състои в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на (форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) АТИС", посочи Песков.