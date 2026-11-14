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Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че историческият разговор на най-високо равнище ще се проведе на 19 ноември в кулоарите на форума на АТИС в Китай

14 ноември 2026, 21:29
Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков   
Източник: БТА

Т ристранната среща на върха между президентите на Русия, Китай и САЩ – Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп, ще се състои в четвъртък в Шънджън, потвърди днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Постигнато е споразумение за провеждането на 19 ноември на тристранна среща между президентите Путин, Си Дзинпин и Тръмп. Тази среща ще се се състои в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на (форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) АТИС", посочи Песков.

Източник: Алексей маргоевски/БТА    
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