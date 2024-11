Политически престрелки: Тръмп се обяви против ударите с американско оръжие в Русия, Украйна реагира

Н а фона на продължаващата руско-украинска война поддръжниците на новоизбрания президент Доналд Тръмп се включиха в социалните медии в неделя, за да реагират на съобщеното от президента Джо Байдън разрешение на Украйна да използва американски ракети ATACMS за нанасяне на удари по руска територия.

Според агенция Ройтерс, която в неделя е разговаряла с трима източници, запознати с решението, Байдън ще разреши на Украйна да използва оръжия, предоставени от САЩ, за нанасяне на удари срещу Москва, като добавя, че първите дълбоки удари вероятно ще бъдат нанесени през следващите дни, а по-нататъшните подробности ще бъдат засекретени поради съображения за оперативна сигурност. Освен това украинските сили биха могли да използват ракети ATACMS (ATACMS, съкращение на английски от Army Tactical Missile System, или Армейска тактическа ракетна система - бел.ред.), които имат обсег до над 305 км, за нанасяне на ударите.

Това се случва, след като в продължение на месеци Украйна настояваше САЩ да разрешат удари с далечен обсег на руска територия, но Белият дом се противопоставяше на това поради опасения от ескалация.

Решението на Москва да изпрати севернокорейски войници на украинския фронт обаче промени мисленето на администрацията. Преди това Съветът за национална сигурност (СНС) заяви, че няма какво да предостави по този доклад. Пентагонът също отказа да коментира темата.

Директорът по комуникациите на Тръмп Стивън Чунг заяви: „Както президентът Тръмп каза по време на кампанията, той е единственият човек, който може да събере двете страни, за да преговарят за мир и да работят за прекратяване на войната и спиране на убийствата. Единствено официалните изявления по този въпрос ще идват директно от президента Тръмп или от неговите упълномощени говорители“.

Руските медии съобщиха, че говорителката на руското външно министерство Мария Захарова е заявила пред телевизия РБК, че руският президент Владимир Путин вече се е изказал по въпроса какво мисли за евентуални удари на територията на Русия с американски оръжия с голям обсег.

Позовавайки се на изказвания, направени на 12 септември, Путин заяви, че потенциалното решение за използване на западни ракети с далечен обсег срещу Русия ще се разглежда като пряко участие на САЩ и други страни от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) във войната, което според него значително ще промени „самия характер на конфликта“.

Решението веднага предизвика ответна реакция, тъй като няколко поддръжници на Тръмп се включиха в X, за да обвинят Байдън в ескалиране на конфликта, като до края на мандата му остават само няколко месеца, и да подчертаят обещанието на Тръмп от предизборната кампания да сложи край на конфликта.

Представителката Марджъри Тейлър Грийн, републиканка от Джорджия и твърда подръжничка на Тръмп, осъди Байдън, като написа в X: „На път да напусне поста си Джо Байдън опасно се опитва да започне Трета световна война, като разреши на Украйна да използва американски ракети с голям обсег в Русия. Американският народ даде мандат на 5 ноември срещу точно тези последни решения на Америка и НЕ иска да финансира или да води чужди войни. Искаме да решаваме собствените си проблеми.“

On his way out of office, Joe Biden is dangerously trying to start WWIII by authorizing Ukraine the use of U.S. long range missiles into Russia.



The American people gave a mandate on Nov 5th against these exact America last decisions and do NOT want to fund or fight foreign… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 17, 2024

Рисковият капиталист и водещ на подкаста All-In Дейвид Сакс също коментира темата в X: „Президентът Тръмп спечели ясен мандат за прекратяване на войната в Украйна. И така, какво прави Байдън през последните два месеца от мандата си? Масово я ескалира. Дали целта му е да подари на Тръмп възможно най-лошата ситуация?“

Biden and his team know that the Blob’s only criticism of their handling of the war will be that they didn’t do enough to arm Ukraine. So Biden pointlessly escalates with two months to go. In truth, his big mistake was failing to use diplomacy to prevent an easily avoidable war. https://t.co/rPtJqw0OTR — David Sacks (@DavidSacks) November 17, 2024

В отговор на сенатора Майк Лий, републиканец от Юта, който написа в X, че „Либералите обичат войната“ и „Войната улеснява по-голямото правителство“, милиардерът Илон Мъск ретуитна поста на Лий със съобщението: „Вярно е!“.

Libs love war



War facilitates bigger government https://t.co/4XvdjzjTIV — Mike Lee (@BasedMikeLee) November 17, 2024

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп е против ракетните удари по територията на Русия с американско оръжие и позицията му вече е предадена на началника на украинската президентска администрация Андрий Ермак, на което последният е реагирал скептично, съобщава украинският Telegram канал "Резидент“, позовавайки се на свои източници.

Доналд Тръмп-младши написа в X: „Военнопромишленият комплекс изглежда иска да се увери, че ще предизвика Трета световна война, преди баща ми да има възможност да създаде мир и да спаси животи. Безобразници!“

Основателят на Turning Point USA Чарли Кърк написа в X: „Байдън се опитва да започне трета световна война. Това е патологично и напълно ненормално. Американските оръжия НЕ трябва да се използват за стрелба във вътрешността на Русия! Представете си, ако Русия достави ракети, които да обстрелват Америка!“

Коментар по темата дойде и от администрацията на Зеленски.

В Офиса на президента на Украйна не възнамеряват да се съобразяват с позицията на бъдещия американски президент, считайки я за преждевременна и необективна, предава "Фокус".

Междувременно Тръмп по-рано заяви, че ако е на масата за преговори с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, войната между двете източноевропейски държави ще приключи „в рамките на 24 часа“.

След като спечели тазгодишните президентски избори, Тръмп не губи време и се обади на Зеленски и Путин още в първите няколко дни. Неотдавна Зеленски заяви пред украинското издание Suspilne, че завръщането на Тръмп на власт прави „сигурно, че войната ще приключи по-скоро“.

Biden authorizes Ukraine to use U.S. ATACMS rockets against Russia. How am I supposed to defend the democratic party when it will be the one to send us into WW3? This is why I tell people I'm a progressive centrist. I hold all candidates accountable for their dumb shit. pic.twitter.com/7NCC90Ofdg — NonfilteredComedy (@nonfilteredttv) November 18, 2024

Критиците обаче предупреждават, че едно прибързано уреждане на войната може да облагодетелства Путин.

Администрацията на Байдън е обещала да продължи да засилва военната подкрепа на САЩ за Украйна през последните месеци от управлението си, потвърди в сряда държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен.

Съобщението последва засилването на руските атаки, като съвсем наскоро руски ракетен и безпилотен самолет нанесе удар по Киев, което е първата подобна атака срещу украинската столица от 73 дни насам.

„Ще продължим да укрепваме всичко, което правим за Украйна, за да сме сигурни, че тя може ефективно да се защити от руската агресия“, заяви Блинкен пред репортери в централата на НАТО в Брюксел преди среща с украински официални лица.

Освен това решението идва в момент, когато Северна Корея изпрати около 10 000 свои елитни войници в Курск - руски регион, който Украйна превзе това лято, когато нейните сили извършиха голям и неочакван натиск през границата.

Администрацията на Байдън се опасява, че още севернокорейски специални сили могат да се разположат и да подсилят руските сили. Ведант Пател, говорител на Държавния департамент на САЩ, заяви пред репортери миналата седмица, че Вашингтон остава „загрижен“ за развитието на ситуацията в Курск.

