Тръмп и Путин са разговаряли по телефона за войната в Украйна

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Русия Владимир Путин са имали телефонен разговор в четвъртък, като са обсъдили войната, която Москва води в Украйна, съобщи американският в. "Вашингтон пост".

Според изданието, цитирано от Ройтерс, Тръмп е призовал Путин да не ескалира военните действия на руските сили в съседната държава.

President-elect Donald Trump spoke with Russian President Vladimir Putin on Thursday and discussed the war in Ukraine, according to people familiar with the call. https://t.co/AUh8xJb4ZN