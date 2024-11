Медведев след победата на Тръмп: Европа се опитва да ескалира конфликта в Украйна

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев днес обвини европейските лидери, че търсят опасно ескалиране на конфликта в Украйна след преизбирането на бившия американски президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, написа в приложението за съобщения „Телеграм“, че целта на европейските политици е да „доведат конфликта с Русия до необратима фаза“ и предупреди да не се позволява на Киев да използва западни ракети с голям обсег за обстрел на цели във вътрешността на Русия.

Медведев разкритикува „ултиматумите“ от страна на германския опозиционен лидер и вероятен следващ канцлер – Фридрих Мерц за използването на такива оръжия от страна на Украйна и ги нарече „предизборна агитация“.

