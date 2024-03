Трогателният жест на Кейт Мидълтън към болни от рак деца

П ринцесата на Уелс, която преди няколко дни обяви, че има рак, преди време е дарила коса за деца, които се борят с тежката болест.

Кейт обяви в емоционално видео, че диагнозата ѝ е дошла като „огромен шок“, разкривайки, че е била подложена на превантивна химиотерапия.

Принцесата, чийто рак беше открит след несвързана коремна операция, отдавна е поддръжник на различни благотворителни организации за борба с рака.

Kate's moving gesture to child cancer patients: Princess has donated her hair to make wigs https://t.co/W3TDnNxULx pic.twitter.com/VOKD2ttE9J

През 2018 г. бъдещата кралица дори отряза около 17 см от собствената си коса, за да я дари на Little Princess Trust – благотворителна организация, която прави реалистични перуки за деца, които са загубили косата си поради лечение на рак.

Смята се, че идеята на херцогинята е хрумнала, след като е била подстригана в двореца Кенсингтън.

„Преди четири месеца фризьорът ѝ я убеди, че е време да отреже част от косата си; той каза, че просто става твърде дълга“, каза кралски източник по това време.

„Докато Джоуи отрязваше част от косата ѝ, й хрумна идеята да направи нещо добро с нея, вместо да я изхвърли. Тя го спомена на Джоуи (фризьорът), който смяташе, че това е брилянтна идея.

„Изпратиха я с нечие друго име, така че да не се знае, че е от кралска особа– просто са помислили, че е от жена, която дарява от района на Кенсингтън.“

Kate's moving gesture to child cancer patients: Princess has donated her hair to make wigs for young people with the disease https://t.co/GnE7OhE1La pic.twitter.com/RVQyRPeYEI