„Беше голям шок“: Близки на Кейт не знаели за болестта ѝ

В инаги предпазлива от изтичане на информация в пресата, Кейт Мидълтън беше открита за диагнозата си рак пред някои, но други близки приятели и довереници не знаеха.

„Беше голям шок“, каза неин приближен пред People.

Във видео, което разтърси целия свят на 22 март, 42-годишната принцеса Кейт разкри, че е била диагностицирана с рак и е подложена на химиотерапия. Принцесата, известна с безпогрешната си уравновесеност, говори за първоначалното запазване на диагнозата в тайна „в името на нашето младо семейство“, гласът ѝ се пречупи при споменаването на децата си принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, който дели с принц Уилям.

На фона на жълти нарциси, често възприемани като символ на надежда за хората с рак, Кейт успя да се усмихне, като каза: „Аз съм добре и ставам по-силна всеки ден, като се фокусирам върху нещата, които ще ми помогнат да се излекувам; в моя ум, тяло и дух."

„В този момент мисля и за всички онези, чиито животи са били засегнати от рак. За всички, които са изправени пред това заболяване, под каквато и да е форма, моля, не губете вяра или надежда“, завърши тя. "Не сте сами."

Зад кулисите принцесата на Уелс предприе стъпки, за да даде приоритет на своето здраве и благополучие, но не е била в пълно уединение. И тя, и 41-годишният принц Уилям бяха забелязани на спортни събития и уроци на децата си през последните седмици. На 16 март двойката беше снимана да пазарува заедно в Windsor's Farm Shop.

„Да се ​​забавляват заедно, когато могат, е много важно“, казва приятел на семейството. „Тук става дума за това, че се чувства подкрепена. Тя изобщо не се чувства изолирана.“

