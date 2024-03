"Развълнувана от всички добри пожелания": Кралица Камила проговори за състоянието на Кейт

П ринцеса Кейт се чувства "развълнувана от всички добри пожелания и подкрепа", каза кралица Камила.

Камила предаде благодарността на принцесата на Уелс на кралските фенове на фермерски пазар в Шрусбъри днес.

Тя каза на тълпата: „Знам, че Катрин е развълнувана от всички добри пожелания и подкрепа.“

Миналата седмица Кейт разкри, че е подложена на превантивно лечение на рак след коремна операция през януари.

Твърди се, че тя и Уилям са трогнати от изливането на подкрепа, докато тя продължава лечението си.

Дворецът Кенсингтън каза: „Принцът и принцесата са изключително трогнати от любезните послания от хора тук в Обединеното кралство, в Британската общност и по света в отговор на съобщението на Нейно кралско височество.

„Те са изключително развълнувани от топлината и подкрепата на публиката и са благодарни за разбирането на молбата им за поверителност в този момент.“

По това време дворецът каза, че операцията й е била „успешна“ и се очаква Кейт да остане в болница до две седмици.

След като беше изписана от болницата, бъдещата кралица се оттегли от служебните си задължения за три месеца.

Политици и знаменитости се наредиха на опашка, за да отдадат почит на принцесата моменти след изявлението.

Премиерът Риши Сунак и лидерът на лейбъристите сър Кийр Стармър бяха сред първите, които й изпратиха най-добрите си пожелания.