Тристранни преговори за Украйна в Женева

П реди началото на тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна в Женева украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дипломацията ще бъде по-ефективна, когато се основава на „справедливост и сила“, предаде Ройтерс.

„Силата на натиска върху Руската федерация – натиск от санкции и стабилна, бърза подкрепа за украинската армия и наша въздушна защита“, написа той в социалните мрежи.

European officials have tested the waters to join the upcoming consultations in Geneva but they won’t sit at the negotiating table, a source told TASS:https://t.co/ZU58FVQuug pic.twitter.com/IwbphcteDD — TASS (@tassagency_en) February 17, 2026

Руските и украинските преговарящи вече пристигнаха в Женева, където с посредничеството на американска делегация ще проведат нов кръг преговори за прекратяване на войната, отбеляза Франс прес.

Поредният кръг от дискусиите бе предшестван от два други в Абу Даби през януари и в началото на февруари. Дипломатите се опитват да намерят начин за прекратяване на конфликта, почти четири години след началото на руската инвазия.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф се очаква да присъства на разговорите в рамките на днешния натоварен ден в Женева, където освен Москва и Киев ще преговарят и САЩ и Иран.

Зеленски: Това е единственият начин да се сложи край на войната

Според Кремъл целта на Русия на двудневните преговори ще бъде да обсъди териториалния въпрос с Украйна.

Но въпреки всичко засега решение на военния конфликт не се вижда. Киев отказва да отстъпи земите, искани от Русия, включващи части от Донецка област, които Украйна все още контролира.

Предполага се, че Киев се стреми към частично примирие след изминалите седмици на масирани атаки срещу украинската енергетика, оставили милиони хора на тъмно, студено и без вода насред свирепи зимни условия.

Украинска делегация отпътува за Женева за преговори с Русия и САЩ

За пръв път тази година на масата на преговорите ще се завърне специалният пратеник на Кремъл Владимир Медински след отсъствие на предишните два кръга в Абу Даби.

Очаква се в Женева успоредно да се състоят и двустранни руско-американски преговори, посветени на икономическите отношения, съобщи руското президентство.

Москва заяви, че иска да приключи войната си в Украйна, но само при изгодни за нея условия. Киев засега отхвърля руските искания като неприемливи.