Украинска делегация отпътува за Женева за преговори с Русия и САЩ за край на войната

“Трябва да бъдат защитени интересите на Украйна”, подчертава Буданов

16 февруари 2026, 09:27
У краинската делегация за новия кръг от тристранните преговори с Русия и САЩ за край на войната в Украйна замина за швейцарския град Женева, предаде Укринформ. 

Началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов, съобщи това в приложението "Телеграм".

“На път за Женева. Пред нас е следващият кръг на преговорите", написа той.

Според него по пътя към Швейцария украинските преговарящи ще обсъдят уроците на историята на Украйна и ще търсят правилните заключения, посочва агенцията.

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

“Трябва да бъдат защитени интересите на Украйна”, подчертава Буданов.

Новият кръг от мирни преговори Украйна-Русия-САЩ е насрочен за утре и вдругиден в Женева, отбелязва Укринформ.

Източник: БТА, Иво Тасев    
