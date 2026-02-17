Свят

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Слуховете, че президентът Доналд Тръмп планира голяма реч за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), растат онлайн, откакто твърдения, публикувани в началото на февруари, загатнаха, че може да предстои голямо разкритие

17 февруари 2026, 11:42
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

С луховете, че президентът Доналд Тръмп планира голяма реч за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), растат онлайн, откакто твърдения, публикувани в началото на февруари, загатнаха, че може да предстои голямо разкритие.

Марк Кристофър Лий, британски писател, режисьор и уфолог, заяви в имейл от понеделник, отчасти до Newsweek: „Вътрешен човек от Вашингтон, когото познавам лично, и с когото съм имал бизнес отношения, многократно потвърди, че президентът Тръмп е подготвил историческа реч, признаваща извънземни посещения и съществуването на извлечени нечовешки материали и апарати“.

Newsweek не е потвърдил твърденията на Лий, а Лий не идентифицира източника, нито предостави доказателства за техния достъп в публикацията. Няма доказателства за планирана реч и Белият дом не е обявил такава, въпреки че не предостави официален отговор до момента на публикуване.

Публикувайки в социалната платформа X, Марк Кристофър Лий сподели това, което по думите му е информация от „източник вътре в администрацията на Тръмп“. Според разказа на Лий, неназованият източник е казал, че изказването на Тръмп ще подчертае множество добре известни инциденти, включително „срещата с Тик-Так“ от 2004 г., инцидентите с USS Roosevelt „GoFast“ и „Gimbal“ от 2015 г. и събитието в Розуел от 1947 г.

„Той ще потвърди, че съдебният анализ на възстановени извънземни превозни средства и нечовешки биологични видове е установил техния извънземен произход, отбелязвайки първото официално признание на тази реалност от който и да е световен лидер“, гласи публикацията.

Според неназования източник, Тръмп ще каже, че предишните администрации са пазили нещата в тайна, защото са били притеснени за националната сигурност, „технологичната несигурност“ и са се страхували как би могла да реагира обществеността.

„Президентът Тръмп ще обяви незабавни стъпки към разсекретяване на свързани файлове, разширено научно изследване чрез нова междуведомствена работна група и международно сътрудничество със съюзнически нации. Той ще заяви: „Това не е заплаха – това е възможност да обединим човечеството в разбирането на нашето място във вселената“, се казва в поста.

Лий каза пред английското издание Daily Mail, че речта може да се състои на 8 юли, което грубо би съвпаднало с годишнината от инцидента в Розуел, въпреки че добави, че тя може да бъде изнесена и по-рано.

Снахата на Тръмп, Лара, загатна за докладите в скорошен епизод на своето шоу The Right View, казвайки: „Продължавам да виждам всички тези истории за това как Тръмп има подготвена някаква реч за НЛО“. Тя каза, че Тръмп по-рано е избягвал да споделя подробности с нея и съпруга ѝ Ерик.

Съюзниците на Тръмп обаче по-рано предположиха, че неговата администрация може да разсекрети информация за извънземен живот.

Съдържанието, свързано с НЛО, също отбеляза скорошен скок в поп културата, като темите за извънземно разкриване паралелизират с тези, представени в предстоящия филм на Стивън Спилбърг Disclosure Day („Денят на разкриването“).

В скорошен трейлър на филма режисьорът казва зад кадър: „Въпросите на хората за това какво се случва не само в нашите небеса, но и в нашите светове и нашите реалности, достигнаха критична маса от пълното очарование на хората от „сами ли сме или не сме сами? И ако някой знае, че не сме сами, защо не ни е казано?“.

Дискусията за възможна голяма реч на Тръмп се върти в социални платформи като X, заедно със забележим ръст на интереса при търсене в Google по темата. Въпреки това няма доказателства, че такава реч е планирана.

И както беше съобщено по-рано, Тръмп е изразявал скептицизъм относно съществуването на НЛО в миналото, казвайки на комика и подкастър Джо Роугън през 2024 г., че никога не е бил „вярващ“.

Проучване от 2021 г. на Pew Research Center установи, че почти две трети (65%) от американците вярват, че на други планети може да съществува интелигентен живот.

По темата

Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп НЛО извънземни разкриване на НЛО президентска реч инцидентът в Розуел Марк Кристофър Лий национална сигурност извънземни посещения слухове
