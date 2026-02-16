Свят

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

84-годишната Нанси Гътри бе похитена в дома си в Тусон, Аризона. Очакват се резултатите от ДНК анализа, които може да се окажат решаващи за случая

16 февруари 2026, 06:57
Ф БР заяви, че е открита ДНК следа в ръкавица, захвърлена на около три километра от мястото на отвличането на майката на известната американска телевизионна водеща Савана Гътри, предаде Асошиейтед прес.

Според разследващите ръкавицата отговаря на описанието на ръкавиците на заподозрения за отвличането и е различна от намерените досега още 16, повечето от които принадлежат на участници в разследването.

Ръкавицата, открита захвърлена в поле до пътен банкет, е изпратена за ДНК анализ, чиито резултати се очакват до 24 часа.

Майката на Савана Гътри - 84-годишната Нанси Гътри бе похитена от дома си в покрайнините на град Тусон, Аризона. Миналата седмица заподозрян за отвличането също беше арестуван в югозападния американски щат.

В дома на Нанси Гътри бяха открити следи от кръв, а полицията и роднини я описаха като жена с ограничена подвижност, в крехко здраве и нуждаеща се всеки ден от животоподдържащи лекарства.

Съдбата на възрастната жена за момента не е ясна.

Мистериозното отвличане предизвика голям медиен интерес в САЩ.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
