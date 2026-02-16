ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Ф БР заяви, че е открита ДНК следа в ръкавица, захвърлена на около три километра от мястото на отвличането на майката на известната американска телевизионна водеща Савана Гътри, предаде Асошиейтед прес.

Според разследващите ръкавицата отговаря на описанието на ръкавиците на заподозрения за отвличането и е различна от намерените досега още 16, повечето от които принадлежат на участници в разследването.

The disappearance of Nancy Guthrie (mother of NBC's Savannah Guthrie) remains the dominant breaking story in the U.S. It's now in its third week with no resolution:FBI analysts are examining DNA from a glove found near her home in Arizona—it reportedly matches the appearance of a… pic.twitter.com/ZQSbVcTDhW — jossi doll (@doll48800) February 16, 2026

Ръкавицата, открита захвърлена в поле до пътен банкет, е изпратена за ДНК анализ, чиито резултати се очакват до 24 часа.

Майката на Савана Гътри - 84-годишната Нанси Гътри бе похитена от дома си в покрайнините на град Тусон, Аризона. Миналата седмица заподозрян за отвличането също беше арестуван в югозападния американски щат.

В дома на Нанси Гътри бяха открити следи от кръв, а полицията и роднини я описаха като жена с ограничена подвижност, в крехко здраве и нуждаеща се всеки ден от животоподдържащи лекарства.

GLOVE TIED TO MASKED FIGURE | The FBI announced on Sunday that a glove containing DNA was found 2 miles away from Nancy Guthrie, and appears to match those that were worn by a masked person outside her front entrance. --> https://t.co/K3hzpRSgbM pic.twitter.com/swRVvMzUpu — News 4 San Antonio (@News4SA) February 16, 2026

Съдбата на възрастната жена за момента не е ясна.

Мистериозното отвличане предизвика голям медиен интерес в САЩ.