Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

С лужебният премиер Андрей Гюров публикува на официалната си фейсбук страница информация за българите, намиращи се в Близкия изток, където в момента има засилени конфликти. Той призова гражданите да се свързват с българските консулски служби, ако се нуждаят от съдействие.

"Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация", пише Гюров.

Министерството на външните работи осигурява денонощни контакти за спешна помощ:

Телефони: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56, +359 893 339 616

Имейл: crisis@mfa.bg

Факс: +359 2 870 71 37

Гюров уточнява, че гражданите могат да се обръщат и към най-близкото българско дипломатическо представителство. Ако в дадена държава няма български консул, българите имат право да потърсят помощ от консулските служби на друга държава от Европейския съюз.

За допълнителна безопасност премиерът препоръчва регистрация в рубриката "Пътувам за" на сайта на МВнР, която позволява бърза връзка с пътуващите при нужда: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo .

"Моля, споделете тази информация, за да стигне до повече хора. Пазете себе си и близките си. Не сте сами", добавя Гюров.

Припомняме, че регионът на Близкия изток преживява сериозна ескалация на конфликта след военна операция, при която бе убит върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей. В събота, 28 февруари 2026 г., координирани удари, нанесени от военното въздушно командване на САЩ и Израел, поразиха цели в Техеран, включително резиденцията на Хаменей, и доведоха до неговата смърт, съобщиха американски и израелски представители, а впоследствие това бе потвърдено от иранските държавни медии. Хаменей, който бе на 86 години и оглавяваше Иран от 1989 г., загина в резултат на ударите, които предизвикаха ответни ракетни и дронови атаки от Иран срещу Израел и бази на САЩ в региона, засилвайки нестабилността в Близкия изток.

