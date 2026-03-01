Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Б ившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, обяви днес иранската новинарска агенция ИЛНА, цитирана от ДПА.
Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти.
Mahmoud Ahmadinejad, Iran's ex-president who said 'Israel must be wiped off the map,' killed in Israeli airstrikes https://t.co/Pzs1374ZI3 pic.twitter.com/fORzG9ga5Q— New York Post (@nypost) March 1, 2026
Известен с твърдолинейните си позиции, Ахмадинеджад, който бе президент на Иран от 2005 до 2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел.