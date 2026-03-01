Свят

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти

1 март 2026, 16:33
Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е убит в Техеран
Източник: БТА/АР

Б ившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, обяви днес иранската новинарска агенция ИЛНА, цитирана от ДПА.

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти.

Известен с твърдолинейните си позиции, Ахмадинеджад, който бе президент на Иран от 2005 до 2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Махмуд Ахмадинеджад Иран Бивш президент Въздушен удар Убийство Техеран Израел ИЛНА Твърдолинеен Непотвърдено
Последвайте ни
1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 17 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 22 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 18 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Кая Калас: Смъртта на Али Хаменей е решаващ момент в иранската история

Свят Преди 1 час

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

УНИЦЕФ: Атаките срещу училища в Иран нарушават международното право

Свят Преди 1 час

Най-малко 108 ученички са били убити при ракетна атака в южната част на страната, според ирански източници

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

България Преди 2 часа

В публикация в официалния си фейсбук профил тя отбелязва рождения си ден и разказва за миналото, когато Николай и приятелите му са били заедно

<p>Ирански&nbsp;медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей</p>

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Свят Преди 3 часа

Али Шамхани беше изключително влиятелна фигура в иранската властова структура в продължение на десетилетия

<p>Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад</p>

Израелският премиер Нетаняху призова народа на Иран да свали режима в Техеран

Свят Преди 3 часа

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

България Преди 3 часа

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

50-километрова мартеница във Видин гони рекорд на "Гинес"

Свят Преди 3 часа

Самото измерване на мартеницата ще продължи около 10 часа

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Путин определи смъртта на Хаменей като "цинично убийство"

Свят Преди 3 часа

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Свят Преди 4 часа

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 г.

<p>Иран иска &quot;отмъщение&quot;</p>

Масуд Пезешкиан: Иран иска "отмъщение"

Свят Преди 4 часа

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

България Преди 4 часа

Ведомството е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Любопитно Преди 5 часа

Евгений Генчев с разказ за кариерата и личния си живот в „Мон Дьо: Храмът на историите“

<p>САЩ изчерпват запасите си от ПВО ракети в Близкия изток</p>

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Свят Преди 5 часа

Администрацията вече е изразходвала значителни запаси от ракети за противовъздушна отбрана в операциите срещу Иран и неговите прокси-групи

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

Огнен ад в столичния "Младост 4" - две коли изгоряха през нощта

България Преди 5 часа

На място са пристигнали екипи на пожарната

<p>Тръмп: Иран&nbsp;обяви, че ще удари много силно, по-силно от всеки друг път</p>

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

Свят Преди 6 часа

Техеран: Преминахте червена линия и ще си платите

<p>Бащата на Сияна&nbsp;влиза в битката за властта</p>

Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

България Преди 6 часа

Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик, заяви Николай Попов

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Мъжът, който уплаши Бонд, но плаче зад кадър - Хавиер Бардем

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 март, неделя

Edna.bg

Селтик навакса два гола пасив в дербито с Рейнджърс

Gong.bg

Футболът в Катар спря, провеждането на "Финалисима" е под въпрос

Gong.bg

В Близкия изток има около 1400 български туристи, заминали с туроператори

Nova.bg

Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната

Nova.bg