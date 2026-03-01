Николай Попов влиза в политиката чрез гражданско движение "Сияние"

България

1 март 2026, 10:29
Източник: БТА

Л идерът на гражданското движение "Сияние" Николай Попов обяви, че организацията ще участва в предстоящите парламентарни избори чрез коалиция с две партии. Решението идва след серия протести заради бавни и според него компрометирани съдебни процеси, свързани с тежки пътни инциденти.

"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в ефира на БНТ.

Той обаче заяви, че няма да прави партия.

"Единствените, които се съгласиха да приемат нашите искания, това са "Волт" и "Общество за нова България". Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите", обясни той.

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

В листите ще има и политически представители на тези партии, за да могат и те да носят отговорност, обясни Попов. Но лисите ще бъдат подредени основно на граждански принцип.

"В листите ще бъде дадено предимство на неправителствени организации, като "Ангели на пътя", които са наши партньори. Ще бъде даден път на нови лица, на млади хора, които не са обременени от системата", каза той.

"Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите една представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а хора, които ги свързва каузата - за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за една трайна и видима промяна."

Протестиращи основаха движение "Освобождение"

Попов уточни, че формацията няма да се превръща в традиционна партия. Той подчерта, че целта е парламентарно представителство и трибуна за съдебна реформа.

"Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, искаме да имаме парламентарна трибуна и да можем отвътре да променяме системата", заяви Николай Попов.

Той декларира още, че след като прецени, че е свършил работата си, той ще излезе от политиката.

"Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза той.

Източник: БНТ    
Парламентарни избори Николай Попов Гражданско движение Сияние Съдебна реформа Коалиция Пътни инциденти Правосъдие Граждански принцип Неправителствени организации Промяна на системата
