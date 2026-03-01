Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Д окато Техеран беше бомбардиран от САЩ и Израел в събота сутринта, най-високопоставеният му дипломат набрал московския номер, пише Politico .

(Във видеото: Русия предупреди САЩ да не нападат Иран, според източници от Белия дом удари може да има през уикенда)

От другата страна на линията, според официално изявление на Русия, външният министър Сергей Лавров изразил съчувствие към иранския си колега и обещал своята подкрепа.

Иран така се превърна в последната страна след Сирия и Венецуела, която усети на практика какво означава и какво не означава партньорството с Русия.

Откакто Кремъл започна пълномащабната си война в Украйна преди четири години, той демонстрира реторическата си сила като знаменосец на т.нар. многополюсен свят. Но в решаващи моменти, неговият отговор на терен в страните-съюзници е бил забележително слаб, докато техните лидери са били атакувани.

Първо, Башар ал-Асад в Сирия научи в края на 2024 г., че руската подкрепа не гарантира оцеляването на режима му, докато бунтовнически сили навлизали в Дамаск.

Вижте в нашата галерия: Сирийците в редица държави ликуват заради свалянето на Башар Асад

Николас Мадуро във Венецуела, който от началото на годината е в американски затвор, също ще се пита къде е бил Кремъл в неговия момент на нужда.

Вижте в нашата галерия : Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

САЩ съобщиха, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит по време на атаката върху Техеран, според изявление на президента Доналд Тръмп.

Вижте в нашата галерия : Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Иран сега заплашва да стане последният пример за разликата между големите приказки на Кремъл пред лицето на американската хегемония и реалния свят, където тази хегемония става все по-явна.

Само символична подкрепа

За Техеран липсата на решителен отговор от Москва не е изненада.

Сигналите били налице още миналото лято, когато по време на 12-дневна война с Израел, включваща масивна американска атака срещу ирански ядрени обекти, високопоставени руски официални лица също отправили изявления за осъждане, но без действия.

В следващите месеци Москва се опитала да ограничи щетите. Тя защитава правото на Ислямския режим да потушава протести, като според съобщенията използвала руска военна техника и технологии.

През декември Русия се съгласила да предостави на Техеран ракетни комплекти на стойност 500 милиона евро, докато Иран се въоръжавал за втори американски удар, според доклад на Financial Times.

Москва също се позиционирала публично като медиатор между САЩ и Иран, предлагайки да съхранява запаси от обогатен уран на руска територия.

Символично, иранският и руският военноморски флот този месец проведоха съвместни учения в Оманския залив, макар че Москва очевидно предоставила само един военен кораб. Съветникът на Кремъл Николай Патрушев обяви, че ще последват още учения с участието на Китай в Ормузкия проток.

Но когато дойде моментът на истинския натиск в събота, нямало и дума за военна помощ от Москва към Техеран.

Формално Русия не е задължена. Въпреки че през април 2025 г. Русия и Иран подписаха договор за стратегическо партньорство, той не включвал клауза за взаимна отбрана.

"Бих искал да подчертая, че подписването на договора не означава създаването на военен съюз с Иран или взаимна военна помощ", уточнил по това време руският заместник-външен министър Андрей Руденко пред Думата.

Това означава, че докато Иран е доставял на Москва дронове и ракети "Шахед" по време на войната в Украйна, Кремъл не възнамерява да се присъедини към Техеран в нов конфликт.

В часовете след атаката в събота много потребители в социалните мрежи припомниха коментарите на Путин от юни 2025 г. на Икономическия форум в Санкт Петербург, когато той защитаваше "неутралната" позиция на Русия по време на първата американско-израелска атака срещу Иран.

Той отбелязал, че поне два милиона бивши съветски граждани живеят в Израел. "Днес това е почти рускоговоряща страна. И ние, разбира се, вземаме този фактор предвид", казал тогава президентът.

Putin’s “unbreakable” friendship with Khamenei?

Not so much. As US-Israel strikes killed Iran's Supreme Leader (Trump confirms), Russia offered... sympathy calls & verbal condemnation.

No jets, no missiles, no real help. From Syria to Venezuela to Tehran: Moscow talks big on… pic.twitter.com/ZY8snY3ugA — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

Задълбочаване

Неспособността на Русия да се намеси в Иран безспорно представлява удар по репутацията ѝ на световната сцена. Но тя може да донесе и някои дивиденти.

Москва ще се надява да отклони вниманието от себе си, като подчертае неспособността на Запада, и особено на САЩ, да се придържат към международните норми.

Това също вероятно ще укрепи твърдата позиция на Кремъл по Украйна, която постоянно представя като защитна мярка срещу западната агресия.

"Ще е трудно да убедиш Путин, че някога е грешил относно заплахата от Запада", казва Владимир Пастухов, руски политолог, свързан с University College London, в Telegram. "На скептиците той ще посочи Техеран и ще каже: Можеше да сме ние.’"

Поне ако прекъснатите мирни преговори за Украйна под егидата на САЩ се провалят, Москва ще има готови аргументи.

Сред първите реакции на Кремъл в събота бил заместник-председателят на Съвета за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев.

"Миротворецът отново е на работа", написал той в X, имайки предвид президента Доналд Тръмп. "Преговорите с Иран бяха само прикритие. Всички го знаеха."

Фьодор Лукянов, руски съветник по външната политика на Кремъл, стигнал дотам да твърди, че събитията в Иран показват, че дипломацията с Тръмп била "абсолютно безсмислена".

Москва ще се надява това да е посланието, което ще остане в съзнанието на останалите ѝ съюзници, а не собствената ѝ бездействие.

Вижте в нашата галерия: Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри