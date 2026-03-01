България

Служебното правителство отложи увеличението на тол таксите

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки

1 март 2026, 10:05
Служебното правителство отложи увеличението на тол таксите
Източник: БГНЕС

У величението на тол таксите, което трябваше да влезе в сила от 1 март 2026 г., се отлага за неопределено време, реши служебното правителство, за да не се създава напрежение около 3 март. 

От 1 март трябваше да влезе в сила новата тарифа на тол таксите. Автомобилните превозвачи вече алармираха за сериозното поскъпване на преминаването по платените пътища за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. Най-осезаемо поскъпване има при автобусите над 12 тона за автомагистрала, там средното увеличение е от 83 до 167%. 

Кабинетът прие, че тол таксите ще се увеличат поетапно

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки. 

Публикуваха тарифите на ТОЛ таксите

Проблемът, според превозвачите, е че повечето автомобили, произведени преди 2025 г., автоматично се класифицират в най-ниския клас при регистрацията, дори да са с екокатегория Евро 6. 

Засега решението е отложено за неопределено време.

Източник: БГНЕС    
Тол такси Отлагане Служебно правителство Автомобилни превозвачи Поскъпване Тежкотоварни автомобили Автобуси CO2 емисии Екокатегория Платени пътища
Последвайте ни

По темата

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

Българското МВнР предоставя денонощна помощ за българи в Близкия изток

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 10 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 15 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 11 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ВМРО обяви подкрепа за проект на Радев за изборите на 19 април</p>

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

България Преди 8 минути

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Свят Преди 39 минути

Потвърдена е и смъртта на министъра на отбраната

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Свят Преди 2 часа

Ирански медии потвърдиха смъртта на Хаменей

<p>МААЕ с извънредно заседание заради Иран</p>

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Заседанието се свиква по искане на Русия

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Технологии Преди 3 часа

Новото поколение AI за създаване на изображения постига значителен скок в прецизността, като може да редактира практически всички детайли и прави различаването на истинските кадри от обработените много по-трудно

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 3 часа

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Любопитно Преди 3 часа

WOH G64 е открита през 70-те години като интересен обект в Големият Магеланов облак- галактика джудже, обикаляща около Мления път

.

Дете чудо: 12-годишно момче построи работещ ядрен реактор в дома си

Любопитно Преди 3 часа

Седмокласникът е в надпреварата за световния рекорд на Гинес като най-младият човек, постигнал ядрен синтез, след като е направил всичко възможно за научен проект

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Любопитно Преди 3 часа

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

Снимката е илюстративна

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

България Преди 3 часа

Нека се потопим в историята, традициите и обичаите на този уникален български празник

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

България Преди 11 часа

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Свят Преди 11 часа

Има ранени, един е критично състояние

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Свят Преди 12 часа

Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция, според израелски медии

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

България Преди 12 часа

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

България Преди 12 часа

Служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание, вместо да политиканства на дребно, се казва в позицията

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Честита Баба Марта! Магията на 1 март, поверията и обичаите, които ни правят българи

Edna.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Левски с опит за огромна крачка към титлата в дерби срещу Локомотив София

Gong.bg

Асенсио за контузията си: Беше доста стряскащо преживяване

Gong.bg

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

Nova.bg

Президентът на Иран и двама висши представители ще ръководят прехода след смъртта на Хаменей

Nova.bg