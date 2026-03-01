Свят

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Потвърдена е и смъртта на министъра на отбраната

1 март 2026, 09:46
Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран
Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей
Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран
Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна
Кой беше Али Хаменей
Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?
МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран
Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Н ачалникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Иран - Абдулрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

Телевизионната станция уточни, че те са били убити „по време на заседание на Съвета за отбрана“, добавяйки, че други имена ще бъдат обявени по-късно.

ИРНА: Израел уби висш ирански генерал

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.

Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.

Иран съобщи за още двама убити висши военни

Иранската държавна телевизия спомена днес името на Мусави сред убитите висши служители в събота, наред с ръководителя на Корпуса на армейците на Ислямската революция (КГИР) - Мохамад Пакпур, и Али Шамхани, съветник на Върховния лидер.

Държавната телевизия потвърди днес и смъртта на министъра на отбраната Азиз Насирзаде.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Иран Абдулрахим Мусави Аятолах Али Хаменей Военни удари САЩ Израел Ирански генерали Национален траур Министър на отбраната Президент на Иран
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

<p>ВМРО обяви подкрепа за проект на Радев за изборите на 19 април</p>

ВМРО обяви подкрепата си за проект на Румен Радев за изборите на 19 април

Решението е взето от организационния съвет на партията, въпреки наличието на вътрешни резерви

<p>Отлагат поскъпването на тол таксите&nbsp;за неопределено време</p>

Служебното правителство отложи увеличението на тол таксите

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

WOH G64 е открита през 70-те години като интересен обект в Големият Магеланов облак- галактика джудже, обикаляща около Мления път

.

Дете чудо: 12-годишно момче построи работещ ядрен реактор в дома си

Седмокласникът е в надпреварата за световния рекорд на Гинес като най-младият човек, постигнал ядрен синтез, след като е направил всичко възможно за научен проект

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Има ранени, един е критично състояние

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция, според израелски медии

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

Служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание, вместо да политиканства на дребно, се казва в позицията

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Нетаняху призова иранците да свалят режима в Иран

Израел току-що удари Исфахан

Израел току-що удари Исфахан

По-рано днес израелската армия отправи предупреждение към жителите на Исфахан

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Бони Блу: Ето защо събрах ДНК проби този ден

<p>Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха</p>

Румен Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха

Радев: Надявам се разумът да надделее

<p>Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран</p>

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

