Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Н ачалникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Иран - Абдулрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

Телевизионната станция уточни, че те са били убити „по време на заседание на Съвета за отбрана“, добавяйки, че други имена ще бъдат обявени по-късно.

ИРНА: Израел уби висш ирански генерал

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

Iranian media have confirmed that

Chief of Army Staff Mousavi has been martyr in #lsreal dron attack .#Iran #Khamenei #Tehran pic.twitter.com/VAu55Rjc8F — Abdul R@him (@AbdulRahim9890) March 1, 2026

В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.

#US base in Erbil, Iraqi Kurdistan, is up in smoke after a strike hits it..

Missile or drone? https://t.co/lO2QkXInw6 pic.twitter.com/xPj7KjlQ3o — Sandeep Mukherjee (@Libertarian196) March 1, 2026

Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.

Иран съобщи за още двама убити висши военни

Иранската държавна телевизия спомена днес името на Мусави сред убитите висши служители в събота, наред с ръководителя на Корпуса на армейците на Ислямската революция (КГИР) - Мохамад Пакпур, и Али Шамхани, съветник на Върховния лидер.

Държавната телевизия потвърди днес и смъртта на министъра на отбраната Азиз Насирзаде.